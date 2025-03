ENTREVISTA ¬ Todos los rituales que hay en torno a la muerte son cruciales: experto

El doctor David Francisco Ayala Murguía habló con SinEmbargo sobre su más reciente obra que aborda la compleja relación entre la pérdida y el duelo a través de una revisión histórica, psicológica y social.

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– “Todos los rituales que se fueron dando en torno a la muerte son cruciales”, planteó el doctor David Francisco Ayala Murguía al hablar sobre su libro La pérdida y el duelo (Colofón), una obra en la que aborda este complejo binomio analizando sus dimensiones históricas, psicológicas y sociales.

“¿Qué sucede cuando hay muertes masivas, que no sabes ni dónde quedó el cuerpo como pasó en la pandemia?", cuestionó con respecto a lo ocurrido hace 5 años con la llegada de la COVID-19. “Era terrible si alguien de tu familia moría porque no te le podías acercar o si estaba en el hospital, salían en una bolsa negra y nada de misas, nada de rezarle en los rosarios. Eso nos trae un cambio que todavía no alcanzamos a calcular”.

En el caso de México, el doctor Ayala Murguía ahondó en el escenario de la violencia del narcotráfico generada por la declaratoria de la guerra de Felipe Calderón Hinojosa en 2006: “¿Cuántos duelos hay por ahí? Si por cada muerto multiplicamos por dos, si nomás tuviera hijo y mujer o si tenía más familia, pues multiplicamos casi logarítmicamente”.

“Cuántas personas desaparecieron. Algunas familias estaban claras que habían muerto y hay otros casos como aquellos del pozolero, y otros que la familia no habían visto dónde estaban, no sabían si sí estaban muertos, si se habían ido a algún otro lugar, si los tenían en algún sitio capturados”, lamentó.

El doctor David Francisco Ayala Murguía apuntó que con la muerte también hay otras cuestiones que afectan a las familias. “Aparentemente, yo ya me adapté, pero empiezan a aparecer enfermedades extrañas como las autoinmunes, empiezo a tener la idea fija de que yo me voy a morir igual que él, que voy a tener los mismos síntomas, que se me va a aparecer, que lleguen las noches, que se me sube, que se siente en la cama. Entonces, empiezo a padecer de otros lados, que yo ya no ya no relaciono con la muerte directa o la desaparición o la ausencia de esa persona. Ya no lo relaciono con eso. Ahora estoy enfermo”.

En esta obra, el doctor David Francisco Ayala Murguía plantea por lo mismo un recorrido del pasado al presente, destacando el dolor y sufrimiento que acompañan este proceso vital. “Enfatiza la naturaleza multifacética del duelo, señalando que no existe un único tipo de duelo, sino múltiples ‘duelos con apellido’ que reflejan distintas manifestaciones y complicaciones del sufrimiento humano”, se reseña sobre su texto.

