¿Cuáles son las tendencias de primavera-verano? La versatilidad y mezcla de estilos

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- La temporada de calor ya está aquí y con ella es momento de sacar las prendas de ropa coloridas y ligeras para las altas temperaturas, sin olvidar de aquellas que nos cubren pero sin causar mayor calor, pero ¿qué tendencias se harán presentes? ¿qué prendas encontraremos en las tiendas para vestir, Coppel compartió con los lectores de Mundano estos datos.

La propuesta de moda de esta temporada invita a mezclar estampados, prendas, colores y elementos que nos hagan resaltar lo que nos gusta. La experta en moda Andrea Nahle, quien colaboró con Coppel, compartió que es momento de aplicar todo lo que se ha aprendido para aplicarlo en el estilo propio.

"Es muy interesante porque precisamente nos da la posibilidad de crear el look en base a lo que nos gusta. Nos han enseñado mucho en redes sociales sobre tipos de cuerpo, colorimetrías, que sí, que no, creo que todo ese conocimiento que hemos estado viendo que ya podemos sentirnos un poco más expertos en este tema de, okay, ¿qué me va bien? ¿Qué es lo que más me favorece?", dijo.