Mark Carney asume como Primer Ministro de Canadá en momentos de tensión con EU.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- El nuevo líder del Partido Liberal de Canadá, Mark Carney, tomó posesión este viernes como el Primer Ministro número 24 de Canadá, en una ceremonia de juramentación en Rideau Hall, a las afueras de Ottawa, después de la renuncia formal de Justin Trudeau tras más de nueve años en el cargo.

Mark Carney has been sworn in as the new Prime Minister of Canada!

Don't let Donald Trump push you around, Mark! pic.twitter.com/8yeS9I1Dh9

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) March 14, 2025