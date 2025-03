Putin recibe oferta de Trump para detener guerra en Ucrania; exige rendición en Kursk.

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió el jueves por la noche al enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff, que viajó a Moscú para trasladar a las autoridades rusas la oferta de un alto al fuego temporal en Ucrania, informó este viernes el Kremlin.

La visita de Witkoff estuvo marcada por el secretismo, ya que ninguna de las partes informó con claridad de su agenda y no ha sido hasta este viernes cuando el principal portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, confirmó la cita con Putin.

Moscú recibió de manos del enviado del Presidente estadounidense, Donald Trump, "información adicional" relativa a la situación en Ucrania, según Peskov. Rusia aún no aceptó o rechazó la propuesta de alto al fuego planteada por Estados Unidos, si bien Putin ya deslizó el jueves sus dudas y reclamó una paz a largo plazo.

Trump valoró como "muy prometedora" la declaración pública de su homólogo ruso, aunque al mismo tiempo admitió que estaba "incompleta". Por su parte, el Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advertió de que la falta de claridad de Moscú evidencia que no le interesa poner fin al conflicto.

El enviado norteamericano ya abandonó en cualquier caso territorio ruso, según fuentes citadas este viernes por la agencia de noticias TASS.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "muy buenos y productivos" los contactos de las últimas horas con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a quien exhortó a "perdonar la vida" de las tropas ucranianas que se encuentran en una "posición vulnerable" en el frente de combate.

Trump considera que sobre la mesa hay "una oportunidad muy buena" para poner fin a "esta guerra horrible y sangrienta", después de que el jueves su enviado, Steve Witkoff, se reuniese en Moscú con Putin y le plantease en persona una oferta de alto al fuego temporal en Ucrania.

Sin embargo, "en este mismo momento, miles de militares ucranianos están completamente rodeados por el ejército ruso, y en una posición muy mala y vulnerable", advirtió Trump en un mensaje publicado en su red Truth Social. Por ello, ha reclamado "encarecidamente" a Putin que evite la que sería la peor masacre "desde la Segunda Guerra Mundial", según sus propias palabras.

Trump, que poco antes había vuelto a decir en la misma red social que, si él hubiese estado en la Casa Blanca, Rusia nunca habría invadido Ucrania. Aseguró "millones de personas han muerto sin necesidad, y muchas más morirán así", si no es posible "completar y firmar" un alto al fuego y un plan de paz con Rusia.

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este viernes que una de sus condiciones para aceptar el alto al fuego con Ucrania planteado por Estados Unidos es la rendición de las fuerzas ucranianas presentes en la región rusa de Kursk.

Para que la oferta del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda ser aplicada "Kiev debe dar la orden de rendición a sus militares en la región de Kursk", dijo el mandatario durante una reunión con el Consejo de Seguridad ruso.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron en agosto del año pasado un sorprendente contragolpe en esta región rusa, y llegaron a tener bajo su control unos mil 200 kilómetros cuadrados de territorio y más de un centenar de localidades.

Trump’s envoy Steve Witkoff leaves Moscow by private jet after high-stakes talks with Putin, Flightradar24 data shows

Izvestia footage reportedly captured the American envoy's motorcade at Moscow's Vnukovo Airport before departure.

Putin and Witkoff's closed-door talks are not… pic.twitter.com/RB8O03nwir

