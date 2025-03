BITS | Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, en el mar todo es felicidad

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii brinda un toque relajado y divertido, su combate es dinámico y con peleas vistosas, además incluye minijuegos.

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).- La serie de Like a Dragon ha estado en una constante evolución en los últimos años, perfeccionando una fórmula que ha sido del agrado de los fans entrega tras entrega.

Apenas el año pasado con el lanzamiento de Like a Dragon: Infinite Wealth esta serie dio un nuevo salto al ser el primer juego cuya aventura se desarrollaba en un territorio fuera de Japón y nos llevaba por primera vez a la paradisiaca isla de Hawái, en esta ocasión, protagonizado por Goro Majima, un personaje que ya ha protagonizado sus propias aventuras en la serie y que es un personaje de soporte recurrente, ocurrente e impredecible en una entrega que está llena de sorpresas.

Esta nueva entrega toma lugar apenas 6 meses después de los acontecimientos de Like a Dragon: Infinite Wealth, por lo cual veremos ciertas conexiones entre algunos acontecimientos de ambas entregas, aunque claro, como la mayoría de los juegos, no es una obligación haber jugado la pasada, nunca está de más conocer la historia completa.

Si bien pudiera parecer que se trata de una expansión de Like a Dragon: Infinite Wealth, la realidad es que Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii es un juego spin off de la serie que desarrolla su propia aventura.

Historia y combate

Referente a la historia, la presentación de nuestro personaje no podría haber sido de otra forma, perdido, casi inconsciente, despertando a la orilla de una playa por un pequeño niño que iba caminando por el lugar.

Nuestro personaje, llamado Goro Majima, sin tener noción alguna de quién es o como ha llegado a ese lugar, no tarda mucho para meterse en problemas y comenzar una batalla que servirá como una introducción al juego y sobre todo al combate del mismo. La premisa principal es la búsqueda de un tesoro legendario, por el cual más de una facción está interesada, además de encontrar nuevos aliados y comenzar nuestro pequeño reinado pirata.

El combate es dinámico, muy similar a lo que hemos visto en entregas pasadas, pero al mismo tiempo, tiene un nuevo toque con estilos de combate más veloces, pero sin perder la esencia de la saga, esto, sobre todo hace más vistosas y divertidas las peleas, realizando diferentes combinaciones, como soltar golpes, barrerse o hasta dar golpes en el aire, sumando los movimientos especiales, las armas que tenemos disponibles o el gancho que tenemos disponible, hace que cada combate sea muy diferente entre sí.

Además del combate que podemos tener cuerpo a cuerpo, un juego de piratas no podría estar completo sin batallas navales, que no son la excepción a la regla de diversión y acción, así que chocar al enemigo, atacar por el frente, disparar los cañones y claro, reparar los daños que suframos, serán parte del oficio.

Minijuegos

La serie Like a Dragon se ha caracterizado en cada entrega por la inclusión de minijuegos, que si bien, son una parte opcional de la entrega, podemos decir que la realidad es que también son una parte fundamental para la esencia de la saga, minijuegos que nos darán horas de diversión y que nos llevan a los espacios más clásicos o descabellados posibles, desde tener una arcade disponible con juegos clásicos de Sega, como Virtua Fighter 3, Sega Racing Classic 2, The Ocean Hunter, entre otros.

Tenemos a Crazy Delivery, un minijuego de repartir comida por diferentes puntos de la ciudad en el menor tiempo posible; Dragon Kart, un minijuego de go karts, lleno de destrucción y emoción; y uno de mis favoritos, el karaoke, donde pondrás a prueba tu talento en el micrófono, entre muchos más, cada uno de estos juego tiene su encanto entre lo simple y divertidos que pueden ser.

A nivel gráfico, seguimos la misma línea que hemos visto en entregas pasadas, incluyendo el sistema del clima que vimos en Infinite Wealth, realmente no existe un salto o algo realmente diferente entre uno, sin embargo, las nuevas locaciones que tenemos en Honolulu, los efectos visuales que tenemos en los combates y los combates navales, son simplemente un placer visual.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii es una entrega diferente en la serie que le quita un poco de seriedad a la franquicia para darle un toque relajado y divertido, sin perder la esencia de lo que es Like a Dragon y lo hace impecable.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez/