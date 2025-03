ENTREVISTA ¬ Las autoridades fueron las que detectaron otro crematorio: buscador

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- Integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda, habrían detectado un cuarto crematorio al interior del rancho Izaguirre, en Teuchitlán Jalisco, el cual era utilizado por miembros del crimen organizado como campo de adiestramiento y exterminio, indicó Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

En entrevista con Nancy Gómez y Manuel González en el programa "Noticias a las dos" el cual se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el activista señaló que tras sumarse a las labores dentro del predio, la Comisión de Búsqueda les informó del hallazgo de un cuarto crematorio.

"Comisión de búsqueda, ellos con sus medios, sus aparatos que ellos traían, sí les arrojó posiblemente un cuarto crematorio. No lo decimos por decirlo porque ellos ellos así no hicieron la mención, ya que a nosotros no nos dejaron excavar en ningún lado, simplemente se enseñaron todos los trabajos que se iban a empezar a hacer, pero de ellos salió la palabra de decir que es un posible cuarto crematorio, entonces ellos mismos, nosotros no lo podemos asegurar porque tampoco lo vimos nosotros".