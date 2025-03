Fiscal General de EU amaga con perseguir a ciudades santuario que protejan migrantes

MADRID, 14 de marzo (EUROPA PRESS) - La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, advirtió este viernes que perseguirán las conocidas "ciudades santuario", aquellas que restringen su cooperación con Washington para hacer cumplir la Ley de Migración, e insistió en relacionar a los migrantes con la delincuencia.

"Una ciudad santuario significa que esconden delincuentes. Esconde migrantes sin documentos", acusó la Fiscal, quien también prometió mano firme con las principales promesas de seguridad lanzadas por Donald Trump durante la campaña.

WICKED OVAH Bondi says sanctuary cities will be over by years end as far as Fed govt is concerned. #mapoli pic.twitter.com/yLlFnyLRgn

— JohnFGately (@johnfgately) March 14, 2025