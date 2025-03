GRÁFICO ¬ La SCJN ayuda a que Salinas Pliego no pague 34 mil millones al SAT: Batres

Lenia Batres Guadarrama, Ministra de la SCJN, expuso a través de redes sociales un esquema en el que se detallan las estrategias dilatorias que el empresario Ricardo Salinas Pliego ha llevado a cabo para evitar el pago de su millonario adeudo con el fisco mexicano.

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).– La Ministra Lenia Batres Guadarrama denunció este viernes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha otorgado 47 medios de impugnación en los cinco juicios que el Gobierno mexicano sostiene contra el empresario Ricardo Salinas Pleigo, a quien le reclama el pago de más de 34 mil millones de pesos en impuestos, derivados de tres créditos fiscales.

Lo anterior, expuso la Ministra Batres Guadarrama, “es una clara estrategia dilatoria” por parte de la Corte y a favor de los intereses del empresario regiomontano, dueño del Grupo Salinas, quien en total le debe al fisco mexicano alrededor de 63 mil millones de pesos.

En una publicación realizada desde su cuenta de la red social X, la abogada –quien es Ministra de la SCJN desde el 14 de diciembre de 2023– planteó que la Corte, presidida por Norma Piña Hernández, ha enlistado la resolución de cinco juicios de amparo ligados a Salinas Pliego.

“El único que ya fue resuelto se relaciona con Totalplay. Nadie consideró que estuviera impedida y voté [en marzo del año pasado] en contra de que se le dedujeran [a Salinas] 621 millones 960 mil 096 pesos”, destacó en su publicación que refiere al freno que sus colegas de la Corte le pusieron –el pasado 12 de marzo– para participar en la resolución de otro amparo de Ricardo Salinas Pliego esta vez contra una petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La Ministra Batres detalló este viernes que la estrategia dilatoria de la SCJN a a favor del empresario dueño de Elektra y TV Azteca, entre otros negocios, se exhibe en esos 47 medios de impugnación que incluyen:

22 solicitudes de impedimento, de los cuales se han resuelto 14.

21 recursos de reclamación, de los cuales se han resuelto 9.

4 conflictos competenciales, que ya se han resuelto.

El pasado 12 de marzo, la Ministra denunció en el programa “Los Periodistas”, que se transmite en el canal de SinEmbargo Al Aire por la plataforma de YouTube, que el empresario Ricardo Salinas Pliego tiene prisa porque este órgano jurisdiccional deseche las sentencias sobre el pago de impuestos por más de 34 mil millones de pesos que adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ante el temor de enfrentarse a una Corte adversa tras la elección judicial que se llevará a cabo el próximo mes de julio.

En una charla con el periodista Álvaro Delgado, Lenia Batres afirmó que el dueño de Grupo Salinas ha presentado en los últimos años estos recursos legales para retrasar cualquier resolución en contra, pero ahora que está cerca la celebración de la elección judicial, con la cual se renovará a los integrantes de la Suprema Corte, ha empujado para que se resuelva el proceso lo más pronto posible con una Corte a modo.

Batres mencionó, como hace este viernes nuevamente, que antes ya había votado un tema de un adeudo fiscal de Total Play y no fue declarada impedida.

"Los ministros habían ya resuelto en cinco casos esto, sobre estos mismos argumentos no le habían dado la razón para que procediera a declararme impedida y por eso he estado resolviendo los otros temas que han venido ya liberándose. Planteé y voté un tema de un adeudo fiscal derivado de una empresa en la que participa que es Total Play y los ministros votaron en su momento y no me declararon impedida porque no lo estoy, porque no tengo ninguna relación personal con él”, expuso.

Lenia Batres dijo también que Ricardo Salinas Pliego tiene temor de que la nueva Corte, que se votará en junio próximo, sí esté apegada a derecho y lo obligue a pagar su deuda millonaria con el SAT.

"Yo digo que tiene que ver el fin de esta era, esta época, seguramente yo creo que si alguien tiene temor cómo va a resolver una siguiente Corte, por lo menos apegada a derecho, sí hay ese temor, pues muestra más que un punto a favor de la reforma y que los ministros no van a resolver por consigna, subordinados a intereses personales”, afirmó en “Los Periodistas”.

Salinas Pliego insulta a Batres, la Presidenta Sheinbaum la apoya

En el marco de esta polémica, el empresario Salinas Pliego no dudó en insultar y amenazar a la Ministra Batres.

Desde su cuenta en la red social X, el dueño de TV Azteca aplaudió la “cordura” de los ministros que impidieron a Batres participar en la discusión del referido amparo: “NO (sic) iba a juzgar con objetividad ningún asunto que tenga que ver conmigo por su agenda personal y política”, expuso.

Además, la etiquetó con el hashtag "#MinistraBurra”, mismo que replicaron en redes los “seguidores” del empresario e incluso políticos de oposición a la 4T.

Salinas Pliego incluso amenazó a Batres con demandarla y dijo que sus abogados analizan acciones “para que no siga haciendo daño al país con sus prejuicios, ignorancia y política”.

La propia Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió ayer, 13 de marzo, sobre el tema y criticó la decisión de los ministros de dejar fuera a la Ministra Batres de una discusión que, claramente, no tendrá un juicio objetivo.

"Ninguno [de los ministros y ministras] tiene un juicio objetivo", declaró la Presidenta durante su conferencia matutina, y recordó el caso del Ministro que archivó durante varios meses un expediente relacionado con el adeudo del presidente de Grupo Elektra.

"¿No hubo uno que escondió la deuda un año, la resolución por un año? ¿Qué, a poco ese Ministro era muy objetivo? O al decir que Lenia no puede participar, o la Ministra Batres no puede participar en la decisión, ¿no es una decisión poco objetiva?", se preguntó Sheinbaum Pardo.

La Presidenta destacó que el tema principal de la controversia es que todas las personas en México deben pagar impuestos y añadió que no se puede hablar de Estado de Derecho sólo cuando es a conveniencia de ciertas cuestiones.

"Hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho. Y Estado de Derecho quiere decir que todos, personas físicas y morales, cumplamos con la responsabilidad de pagar impuestos", afirmó la Jefa del Ejecutivo federal.