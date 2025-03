Trump arremete contra jueces y fiscales que lo han enfrentado, y pide expulsarlos

Los Ángeles, 15 de marzo (LaOpinión/DeutscheWelle).- El Presidente Donald Trump entró el pasado viernes al Departamento de Justicia y calificó de “escoria” a sus oponentes en la Corte, de “corruptos” a los jueces y de “perturbados” a los fiscales que lo investigaron.

Con el logo del Departamento de Justicia detrás, Trump calificó a sus oponentes políticos de infractores de la Ley y afirmó que otros deberían ser encarcelados.

El inusual discurso de Trump en el Departamento de Justicia ocurre en un momento en su Administración ha dedicado las últimas semanas a reconfigurar la agencia, incluyendo la degradación de abogados que trabajaron en casos relacionados con el ataque al Capitolio de EU del 6 de enero y el despido de funcionarios que investigaron al propio Presidente.

Al comenzar su discurso, afirmó que el Departamento de Justicia está iniciando un “nuevo y orgulloso capítulo en la historia de la justicia estadounidense”.

“Estamos pasando página tras cuatro largos años de corrupción, instrumentalización y entrega a criminales violentos”, afirmó Trump. “Y estamos restaurando una justicia justa, igualitaria e imparcial bajo el Estado de Derecho constitucional”.

“Por eso, ahora, como el principal responsable de las fuerzas del orden en nuestro país, insistiré y exigiré una rendición de cuentas plena y completa por los errores y abusos cometidos”, dijo el Presidente.

Trump at the DOJ: "Our predecessors turned the Department of Justice into the Department of INJUSTICE"

"I stand before you today to declare that those days are OVER — and they are never going to come back."

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/oefvx0Znvr

March 14, 2025