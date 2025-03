Trump ordena ataque a gran escala contra terroristas hutíes; reportan ya 9 muertos.

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado el comienzo de una "acción militar decisiva y contundente" contra la insurgencia hutí de Yemen en represalia por su campaña de ataques contra la navegación en el mar Rojo, y cuyo telón de fondo es, en último término, un serio aviso a Irán, la gran potencia que respalda a los milicianos yemeníes.

De momento, fuentes locales yemeníes han confirmado a la cadena panárabe Al Arabiya al menos cinco explosiones en la capital del país, Saná, bajo control del movimiento insurgente desde hace más de una década. Las detonaciones han destruido un cuartel del movimiento en el barrio de Al Jarf y han alcanzado también las inmediaciones del aeropuerto, al norte de la capital.

BREAKING: Trump has ordered strikes on pro-Iran Houthis in Yemen, including radars, missile systems and drone sites.

