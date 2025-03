El destructor USS Gravely apoyará acciones del Comando Norte en aguas internacionales

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).- El Comando Norte de Estados Unidos anunció que el destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke denominado USS Gravely (DDG 107) partió el 15 de marzo pasado de la Estación de Armas Navales de Yorktown para un despliegue programado en el Área de Responsabilidad precisamente del Comando Norte (USNORTHCOM AOR), y operará en aguas estadounidenses e internacionales.

En el comunicado, emitido desde la Base de la Fuerza Espacial Peterson, en Colorado, se especificó que en apoyo a la misión del Comando Norte de restaurar la integridad territorial en la frontera sur de Estados Unidos, “el Gravely refuerza el compromiso nacional con la seguridad fronteriza al fortalecer las iniciativas marítimas y apoyar la colaboración interinstitucional. El despliegue del buque pone de relieve la dedicación del Departamento de Defensa y la Armada a las prioridades de seguridad nacional, contribuyendo a una respuesta coordinada y contundente para combatir el terrorismo marítimo, la proliferación de armas, la delincuencia transnacional, la piratería, la destrucción del medio ambiente y la inmigración ilegal por mar”.

“El despliegue del Gravely marca una mejora vital en el marco de la seguridad fronteriza de nuestra nación”, declaró el Almirante Daryl Caudle, comandante del Comando Norte de las Fuerzas Navales de EU. “En colaboración con nuestros socios interinstitucionales, el Gravely fortalece nuestra presencia marítima y ejemplifica el compromiso de la Armada con la seguridad nacional y la protección de nuestra integridad territorial con profesionalismo y determinación”, añadió el mando naval.

El Gravely, destacó el comunicado, aporta capacidades marítimas al área de responsabilidad del Comando Norte en respuesta a las órdenes ejecutivas presidenciales de Donald Trump y una declaración de emergencia nacional.

“Un Destacamento de Aplicación de la Ley (LEDET) de la Guardia Costera de los Estados Unidos se embarcará a bordo del Gravely. Fundado en 1982, los LEDET de la Guardia Costera llevan a cabo diversas misiones de interdicción marítima, incluyendo la lucha contra la piratería, operaciones militares de combate, la interdicción de la migración de extranjeros, la protección de las fuerzas militares, la lucha contra el terrorismo, la seguridad nacional y la respuesta humanitaria”, se describió.

The USS Gravely is en route to support our #southernborder security mission. Read more at https://t.co/AgqTDMBCyb pic.twitter.com/E01vkLOHDf

— U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) March 15, 2025