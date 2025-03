VIDEOS ¬ Tormentas dejan al menos 28 muertos y afectan a millones de estadounidenses

Por María Ortiz

Los Ángeles, 15 de marzo (LaOpinión).- Al menos 28 personas han muerto en Missouri, Arkansas, Texas y Oklahoma a medida que potentes sistemas de tormentas y tornados azotan Estados Unidos.

El sistema de tormentas han dejado a cientos de miles de usuarios sin electricidad, y ha causado lesiones al menos a 29 personas en Arkansas y muertes relacionadas con incendios forestales en Oklahoma.

‼️🌪 NOW: Video: A giant tornado is on the ground near Tylertown Mississippi. Residents in the area are urged to take shelter and monitor emergency broadcasts

The storm system in Mississippi has been producing tornados since yesterday

pic.twitter.com/9lAbSYfnAw

