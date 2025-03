“¡Sonrían!”

Al reunirse con las madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lloró abrazada a ellas que también lloraban. De pronto se enjugó las lágrimas y les dijo: “Que el poder no las vea llorar. Nos quieren derrotadas y no les tenemos que dar ese gusto. Somos fuertes y no dejaremos de buscar a nuestros seres queridos y de exigir justicia”.