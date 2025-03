Ataques de Rusia en Jersón dejan dos muertos y 18 heridos; Ucrania derriba drones

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS).- Al menos dos personas murieron y otras 18 han resultado heridas como consecuencia de una batería de ataques rusos lanzados sobre la región ucraniana de Jersón, en el este del país, según las autoridades locales, que han denunciado que estos bombardeos han alcanzado objetivos civiles.

El Gobernador de Jersón, Oleksandr Prokudin, denunció en redes sociales que el ataque masivo ha afectado a siete edificios y 27 residencias privadas, así como a infraestructura crítica. Entre los heridos figura una adolescente de 15 años que ha sido ingresada por una explosión.

Estos bombardeos se enmarcan dentro de una nueva noche de ataques a gran escala por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia. El Ejército ucraniano ha confirmado el derribo de unos 130 drones rusos desde el viernes por la noche, mientras que otros 38 habrían logrado sortear los sistemas de defensa.

#Kherson now. Russia has attacked the city with aircraft for the second time today. pic.twitter.com/KEF5dE6O1g

— Oleksandr Prokudin (@Prokudin__) March 14, 2025