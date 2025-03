Trump critica la "corrupción" de medios como CNN; los acusa de favorecer a demócratas

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció el viernes la "corrupción" de algunos de los principales medios del país, como CNN o MSNBC, así como la "ilegalidad" de sus coberturas, a su juicio instrumentalizadas por la oposición para difundir información errónea en su contra.

Trump reiteró su señalamiento a la cadena MSNB, asegurando falsamente que forma parte del partido opositor. De hecho, se ha referido a la misma como MSDNC, en alusión a la junta directiva del partido, el Comité Nacional Demócrata.

During a highly unusual speech at the DOJ, Donald Trump said that CNN and MSNBC are ‘illegal.’

This is what fascism looks like. pic.twitter.com/wmPl5nwrgM

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 14, 2025