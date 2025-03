El Vaticano difunde la primera FOTO del Papa Francisco desde que fue hospitalizado

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).- En medio de la estabilidad que ha presentado el Papa Francisco en fechas recientes, el Vaticano difundió este domingo la primera fotografía que se da a conocer sobre el Pontífice tras un mes de haber sido hospitalizado para recibir atención médica por diversos problemas de salud.

A través de su sitio informativo oficial, Vatican News, la oficina de prensa de la Santa Sede compartió una publicación en la cual se dio a conocer que el Papa Francisco celebró una misa en la capilla privada del Policlínico Gemelli, donde el líder de la iglesia católica ha permanecido bajo vigilancia médica desde el pasado 14 de febrero.

The Holy See Press Office has released a picture of Pope Francis in prayer after concelebrating the Eucharist this morning. It's the first to be released since the Pope's hospitalisation on 14 February.

Photo © Holy See Press Office pic.twitter.com/U2vvzAI1gv

— Vatican News (@VaticanNews) March 16, 2025