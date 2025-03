VIDEOS: Nave de SpaceX llega a la EEI para rescatar a astronautas varados desde junio.

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS).- La misión de SpaceX encargada de llevar de vuelta a casa a los dos astronautas estadounidenses que quedaron atrapados en la Estación Espacial Internacional (EEI) el pasado mes de junio ha llegado al puesto espacial a primera hora de este domingo.

"¡Acoplamiento confirmado!", informó la compañía en una publicación en su cuenta en la red social X, en la que se plasma el momento de la transmisión de la operación de acoplamiento.

La nave en cuestión, un Falcon 9 de SpaceX que puso en órbita la nave Dragon, fue puesta en órbita este viernes por la noche, y se acopló a la EEI em torno a las 04:00 horas , de acuerdo con las informaciones de la NASA y SpaceX.

A bordo de la misión viajaban las astronautas de la NASA Anne McClain y Nichole Ayers, al astronauta de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial Takuya Onishi y al cosmonauta de Roscosmos Kirill Peskov.

View of the @Space_Station as Dragon approaches for docking pic.twitter.com/oL4sLJSYta

