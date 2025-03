VIDEOS ¬ Incendio en discoteca de Macedonia deja casi 60 muertos y más de 150 heridos

Un incendio mortal en la discoteca "Pulse" de Kocani, Macedonia del Norte, dejó decenas de víctimas y heridos, mientras las autoridades investigan las causas del desastre.

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS).- Casi 60 personas murieron y más de 150 resultaron heridas este domingo tras un incendio en una discoteca en la ciudad de Kocani, en el noreste de Macedonia del Norte, causado presuntamente por pirotecnia, según informaron las autoridades.

El Ministro del Interior, Pance Toshkovski, explicó en una rueda de prensa que, de los 59 fallecidos, 35 personas habían sido identificadas, de las cuales 31 eran originarias de Kocani y cuatro de la ciudad de Stip, según recogió la agencia de noticias Makfax.

Tragic Darwin Award Ceremony Held at Macedonian Nightclub—Fireworks Indoors Prove Predictably Catastrophic NORTH MACEDONIA—A nightclub packed with 1,500 people and flammable materials turned into a human torch when concertgoers decided that pyrotechnics and enclosed spaces were… pic.twitter.com/qmUgS7XrI5 — mdtlion (@mdtlion) March 16, 2025

El incendio, que dejó 155 personas heridas, se originó alrededor de las tres de la madrugada en la sala 'Pulse', aparentemente por una chispa generada por los fuegos artificiales durante un concierto, de acuerdo con las primeras hipótesis. Aproximadamente mil 500 personas se encontraban presentes en el momento del incidente, que las autoridades ya investigaban.}

El Gobierno anunció la celebración de una sesión extraordinaria en la que se declararon siete días de luto por la tragedia y se ordenó una inspección exhaustiva de los locales de ocio nocturno. Según varios medios macedonios, el dueño de la discoteca fue detenido.

Tragic disaster in North Macedonia — dozens of young people burned alive in a nightclub fire A fire broke out at a nightclub in the city of Kočani. At least 50 people have died, most likely very young. The tragedy was caused by pyrotechnics — someone in the crowd set off… pic.twitter.com/LAVulBEUy3 — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2025

La mayoría de los heridos fueron trasladados al Hospital General de Kocani, donde recibieron atención médica; sin embargo, los casos más graves, debido a quemaduras, fueron derivados a hospitales en la capital, Skopje.

"En estos momentos de profundo dolor, nuestros pensamientos están con aquellos que han perdido a sus seres queridos. Deseo a los heridos una pronta recuperación y fuerza a los familiares de los fallecidos para soportar esta inimaginable pérdida", señaló el Primer Ministro de Macedonia del Norte, Hristijan Mickoski.

🛑WARNING GRAPHIC Nightclub 🔥fire in North Macedonia, 59 people have been killed and more than 155 injured The blaze broke out around 02:30 (01:30 GMT) at the #Pulseclub in #Kocani, a town around 100 km (60 miles) east of the capital, Skopje, where 1,500 people were attending… pic.twitter.com/tUz64rtY7S — Ms_Harmony ツ (@Ms_Harmony58) March 16, 2025

Asimismo, indicó que el Gobierno "estaba plenamente movilizado" y haría "todo lo necesario para determinar las causas" de la tragedia. Además, instó a las instituciones relevantes a tomar medidas inmediatas para ayudar a los heridos y apoyar a las familias afectadas.

Por su parte, la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, expresó su "más sentido pésame" a los afectados por la tragedia. "Les deseo una pronta recuperación a los heridos. La UE comparte el dolor y la pena del pueblo de Macedonia del Norte", afirmó en un mensaje en redes sociales.

A blaze at Club Pulse in Macedonia started during a concert by the band DNA. They used pyrotechnics which caused it to spread quickly. 53 have died and 100 injured. This is so creepily similar to The Station fire in 2003 where Great White’s pyrotechnics set off a fire there. 100… pic.twitter.com/SwZH3kfhKB — The Great Gats🐝 (@TheGr8_GatsBee) March 16, 2025

De igual manera, el Presidente del Consejo Europeo, António Costa, manifestó sentirse "con el corazón roto por la pérdida de tantos jóvenes en el terrible incendio de Kocani" y trasladó su pésame a los familiares de las víctimas.

