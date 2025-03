El Gabinete de Seguridad detiene al "Veterano", uno de los 10 más buscados por el FBI

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).- Francisco Javier “N”, alias “El Veterano”, líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) y uno de los diez criminales más buscados por el FBI, fue detenido en Veracruz, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades señalaron que su captura fue resultado de trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad. “El Veterano” era buscado por conspiración narcoterrorista, tráfico de migrantes y crimen organizado.

El FBI lo identificaba como una figura clave dentro de la MS-13, con operaciones en Estados Unidos, México y El Salvador. Por información que llevara a su detención, ofrecía una recompensa de 250 mil dólares.

El detenido será trasladado a la Ciudad de México, donde se espera que inicie el proceso para su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta múltiples cargos.

“El Veterano” está acusado de ordenar actos de violencia contra civiles y grupos rivales. En 2022, la Corte del Distrito Este de Nueva York presentó cargos en su contra por diversos delitos.

Además de liderar la MS-13, se le atribuye la coordinación del tráfico de migrantes hacia Estados Unidos a través de México, utilizando rutas clandestinas y redes criminales.

Francisco Javier "N" nació el 2 de diciembre de 1977 en Ahuachapán, El Salvador, y tiene 47 años. Su historial delictivo incluye la provisión de apoyo a terroristas y otras actividades ilícitas.

El FBI lo colocó en su lista de los diez fugitivos más peligrosos junto a otros dos individuos con presuntos vínculos con el crimen organizado en México.

Uno de ellos es Ryan James Wedding, ciudadano canadiense acusado de tráfico de drogas, con un historial de envíos de cocaína desde Colombia a Estados Unidos vía México. Su captura tiene una recompensa de 10 millones de dólares.

El otro es Fausto Isidro Meza-Flores, líder de la Organización Criminal Transnacional Meza-Flores, una célula armada dedicada al narcotráfico con base en Sinaloa.

A Meza-Flores se le atribuye la importación de grandes volúmenes de heroína, cocaína, metanfetaminas, fentanilo y mariguana a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses ofrecen cinco millones de dólares por su captura.

En los últimos años, la Mara Salvatrucha ha sido señalada como una de las organizaciones criminales más violentas, con actividades delictivas en diversos países.

Ten Most Wanted Fugitive Francisco Javier Roman-Bardales is wanted by the #FBI for his alleged involvement in the direction of MS-13 activity in the United States, Mexico, and El Salvador. He is alleged to be a senior leader of MS-13: https://t.co/aJXlfaEs5m pic.twitter.com/LaWzjnZPuJ

— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) March 14, 2025