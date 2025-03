VERSUS ¬ Periodistas analizan: ¿es posible frenar a los Aureoles, Alfaros y Blancos?

En este capítulo de VERSUS, programa que se transmite por el canal de SinEmbargo Al Aire, las periodistas Perla Velázquez, Dulce Olvera, Romina Gándara y Daniela Barragán analizaron los casos de exgobernadores que cuentan con acusaciones por presuntos actos de corrupción y las posibilidades que existen para detener este tipo de casos.

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).- Las periodistas Perla Velázquez, Dulce Olvera, Romina Gándara y Daniela Barragán analizaron los casos de exgobernadores que cuentan con acusaciones por presuntos actos de corrupción y que no han enfrentado el debido proceso penal para responder por esas acciones, y sobre todo expusieron cuáles son las posibilidades que existen para detener este tipo de casos.

En su primera intervención, Romina Gándara señaló que hay un panorama complicado, ya que muchas de las fiscalías locales son afines a los gobiernos de sus respectivos estados, lo que complica que mandatarios o exmandatarios sean juzgados con el debido proceso, si es que cuentan con señalamientos,.

“Lo que yo les mencionaba es tenemos a fiscalías a modo, por ejemplo, ¿quiénes eligen a los fiscales? en teoría son los congresos, pero finalmente son fiscales que están muy allegados a los gobiernos, no hay contrapesos, casi todos los gobernadores… nosotros sacamos una nota, en 27 estados los gobernadores en su mayoría tienen los congresos a su favor”, dijo Gándara.

Lo que se suma a que la mayoría de los congresos locales provienen del mismo partido del Gobernador, por lo que en la mayoría de los casos el legislativo no promoverá juicios en contra de exmandatarios que cuenten con señalamientos por haber cometido algún delito. “¿Qué pasa cuando no tienes estos contrapesos en los congresos? que los congresos te pasan todo, no te fiscalizan”, añadió Gándara.

Por su parte Daniela Barragán, destacó que no existe un aparato que garantice que los gobernadores que cometan delitos o acciones deshonestas sean juzgados, incluso dentro de sus propio partido, lo que facilita que muchos de ellos continúen llevando a cabo este tipo de actos.

“No hay como un aparato que nos garantice que puede un gobernador enfrentarse ante la justicia o dejen ustedes ante la justicia al menos ser citado a declarar al menos dar una entrevista o una conferencia de prensa o sea se pueden dar el lujo de no hacer absolutamente nada no Entonces eso creo que sí nos muestra que hay un vacío tremendo”, dijo Barragán.

“Tenemos a muchos políticos que hoy están como si nada, por ejemplo, Eruviel Ávila cuando salió del Gobierno del Estado de México con miles de millones de pesos pendientes por declarar en la auditoría superior de la federación, pero ahorita está como si nada está viviendo su segundo aire en la política”, agregó la periodista.

Perla Velázquez estuvo de acuerdo con el planteamiento de Daniela al señalar que “son temas que sí se tiene que tomar en cuenta, todo lo que dejaron en sus estados, todas las deudas pendientes que hay en cuestiones de finanzas, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de Salud, Educación, son distintas materias en las cuales se tiene que analizar”.

Romina ahondó que este tipo de situaciones escalan a nivel federal, en donde, pese a los malos antecedentes que algún exgobernador pueda tener, se le protege, y ejemplificó con el caso de Cuauhtémoc Blanco, que pese a las acusaciones que arrastra, de presuntos actos de corrupción y presunto abuso sexual, no han logrado llevarlo a juicio.

“Y después tenemos, por otro lado, a nivel Federal, estos grupos de élite que se cuidan entre ellos, por ejemplo, con Cuauhtémoc blanco, qué hemos visto con Cuauhtémoc Blanco, que hay como esta protección desde el Congreso que ni siquiera han aceptado el juicio de procedencia”, explicó.

Asimismo, destacó que al hablar de impunidad, el Congreso se dedica a promulgar leyes para el combate de esta práctica, sin detenerse a analizar qué de lo que ya está establecido sirve y qué no. “Creo que también como una falta de voluntad revisar lo que ya está, qué está funcionando, qué no está funcionando”, dijo.

“Seguimos en un país con el 99 por ciento de impunidad y a veces es muy fácil decir ‘tengo este problema, vamos a reformar leyes’, pero tu problema es de operatividad. Tienes fiscalías anticorrupción en los estados, tienen una fiscalía anticorrupción a nivel federal, qué está haciendo esa fiscalía anticorrupción, que está haciendo la fiscalía general, quizá no tengan todos los dientes pero hay herramientas, el punto es que no se están generando esas investigaciones”, añadió.

La idea de Gándara fue secundada por Perla, quien comentó que “pareciera que no hay objetividad en estos procesos y que no se termina más que únicamente beneficiando y que era lo que planteabas desde un principio, Romi, se terminan cubriendo ellos mismos en los congresos, se terminan haciendo estas alianzas o terminan haciendo negociaciones”.

Barragán también abordó el actuar de Morena, que tiene la mayoría de los gobiernos y congresos locales, ya que dijo que quienes han llegado no han hecho nada para que se proceses los delitos en los que han incurrido sus antecesores, incluso cuando son de otros partidos, lo que empieza a generar un distanciamiento entre unos cuantos en Morena y la mayoría de los militantes.

“Los gobernadores de Morena también demostraran que no solamente es llegar y poner a los suyos sino también es llegar y limpiar y compartir, porque eso fue incluso mucho de lo que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador explicar, contar, dar contexto", recordó.

"Entonces, a los gobernadores nada les cuesta decir tenemos estas carencias porque hicieron todo esto, nosotros queremos saber, queremos que esos gobernadores enfrenten a la justicia o al menos que estén que tengan un juicio social, está tan triste el panorama que con eso nos conformamos, un juicio social, pero este los gobernadores de morena también llegaron y ya”, añadió.

