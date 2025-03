Secretario del Tesoro de EU minimiza riesgo de recesión por guerra comercial de Trump

Los Ángeles, 17 de marzo (LaOpinión).- Pese a las turbulencias provocadas por la caótica guerra comercial iniciada por Donald Trump tras el anuncio de distintos aranceles, los analistas creen que lo peor podría haber pasado, uno de ellos, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En entrevista para NBC News, Bessent dijo el domingo que no estaba “en absoluto” preocupado por el mercado de valores, que ha caído varias veces en medio de las amenazas arancelarias del Presidente Donald Trump.

Aunque voces aseguran que en Wall Street aumenta la probabilidad de que la economía estadounidense entre en recesión, el secretario del Tesoro sentencia que “No me preocupan los mercados. A largo plazo, si implementamos una buena política fiscal, desregulación y seguridad energética, los mercados tendrán un gran desempeño”.

Trump se había negado previamente a descartar la posibilidad de una recesión y reconoció que los estadounidenses podrían sentir cierto nivel de dolor económico en respuesta a sus políticas.

Our Administration and the American people are focused on the real economy, not fake news polling or “vibecessions.”

After four disastrous years for families and workers, President Trump has the track record and vision to deliver the most vibrant economy and capital markets in… pic.twitter.com/Z3hdg5Wp39

— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) March 16, 2025