Los cruces ilegales de México a EU tocan su menor nivel, dice Vocera de Casa Blanca

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).- La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó este lunes que los cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzaron su nivel más bajo en décadas.

El informe señala que los albergues para migrantes en México, antes saturados, ahora están prácticamente vacíos.

"Los albergues para migrantes, que antes estaban abarrotados, ahora están vacíos. No necesitábamos una Ley de seguridad fronteriza. Sólo necesitábamos al Presidente Trump", añadió la vocera.

Leavitt: "President Trump's policies are working -- Illegal crossings at the US/Mexico border are down to their lowest level in decades. Once crowded migrant shelters are empty... We didn't need a border security bill. We just needed President Trump." pic.twitter.com/bI99FqbB69

— Cartel Watch (@CartelWatchNet) March 17, 2025