Israel aniquila alto al fuego: bombardea Gaza, Líbano y Siria por sospecha de ataques

MADRID, 18 de marzo (EUROPA PRESS).- Al menos 130 personas fallecieron y 300 resultaron heridas en una serie de bombardeos realizados la madrugada del martes por el Ejército israelí en la Franja de Gaza.

Estos ataques se llevaron a cabo tras la decisión del Gobierno de Benjamin Netanyahu de reanudar las ofensivas contra el enclave, acusando al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de haber rechazado "todas las ofertas" planteadas por mediadores en el marco del acuerdo de alto el fuego.

De acuerdo con fuentes médicas citadas por el diario Filastín, cercano a Hamás, la mayoría de las víctimas fueron menores de edad. En el sur de Gaza, el Hospital Naser de Jan Yunis recibió los cuerpos de 50 fallecidos, mientras que víctimas adicionales se registraron en zonas como la ciudad de Gaza, al norte, y en Deir al Balá, en el centro.

Las autoridades locales de Gaza no emitieron un balance oficial hasta el momento, aunque el Ministerio del Interior, a través de un comunicado en Telegram, informó que monitoreaba la situación tras los ataques que impactaron varias gobernaciones del enclave.

Hasta las 23:00 horas, tiempo del centro de México, las agencias reportaban un saldo de 50 muertos, aunque medios como RT mencionaron que la cifra podría ascender hasta 200 víctimas, reflejando la gravedad y la incertidumbre en torno al impacto de los bombardeos.

Gaza Media Office: More than 200 people have been KILLED and 350 others WOUNDED in #Israeli_bombing across #Gaza_Strop ! pic.twitter.com/E7FdSlhyby

Hamás denunció que el Gobierno de Netanyahu violó deliberadamente el acuerdo de alto el fuego, responsabilizándolo de las consecuencias "de la agresión contra civiles indefensos".

Además, el grupo solicitó una intervención urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, instando a que se adopte una resolución para detener las hostilidades y garantizar la retirada total de las tropas israelíes. En su declaración, Hamás acusó al Gobierno de exponer a los rehenes restantes en Gaza "a un destino desconocido".

Por su parte, la Yihad Islámica condenó las acciones de Netanyahu, argumentando que el líder israelí "frustró deliberadamente" los esfuerzos internacionales para establecer un alto el fuego sostenible. Afirmaron que la reanudación de las hostilidades era un intento de perpetrar más masacres en la región.

Desde el lado israelí, el gabinete de Netanyahu defendió las acciones militares, señalando que Hamás había rechazado liberar a los rehenes y desestimado propuestas de mediadores, como las planteadas por el enviado estadounidense, Steve Witko.

El comunicado oficial aseguró que Israel intensificaría su respuesta militar con el objetivo de liberar a los rehenes, vivos o fallecidos, y cumplir con los objetivos planteados por la cúpula política. Además, las autoridades anunciaron medidas de seguridad adicionales, como la suspensión de actividades escolares en localidades cercanas a la frontera con Gaza.

🚨 Breaking: Israeli airstrikes on the Gaza Strip have targeted residential homes, mosques, schools, shelters, and displacement camps, resulting in a significant number of casualties and injuries among families.

The attacks come amid the continued closure of crossings and a… pic.twitter.com/XDoOL90EW6

— Gaza Notifications (@gazanotice) March 18, 2025