Israel bombardea, pese a la tregua, a Gaza, Líbano y Siria por sospecha de ataques

Madrid, 17 de marzo (EuropaPress).- El Gobierno de Israel ha ordenado al ejército actuar "con fuerza" contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), bombardeando varios puntos de la Franja de Gaza, después de que el grupo palestino haya "rechazado todas las ofertas" de los mediadores en el marco del acuerdo de alto al fuego en Gaza, Líbano y Siria. El hecho ha dejado a siete personas muertas, según los reportes.

La oficina del Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, ha informado de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están lanzando ataques en todo el enclave palestino después de recibir órdenes del jefe de Gobierno y del ministro de Defensa, Israel Katz, para lograr los objetivos de guerra, que incluyen el desmantelamiento de las capacidades militares y de Gobierno de Hamás y el regreso de los rehenes.

Terrifying scenes out of Gaza, as Israel renews bombardment, targeting whatever remains of residential buildings. This is following two weeks of a complete siege on Gaza to starve Palestinians & drone strikes that have killed dozens, including several aid & media workers in… pic.twitter.com/tn16o4PofK

