Más de 400 muertos y 560 heridos en Gaza tras los bombardeos del ejército israelí

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS).- Alrededor de 400 palestinos murieron y más de 560 resultaron heridos a causa de la oleada de bombardeos desatada este martes por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza, en violación del alto el fuego pactado en enero con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), según el último balance facilitado por las autoridades del enclave.

El Gobierno de Israel aseguró que dio orden al ejército de que tome "medidas enérgicas" contra Hamás después de el grupo palestino haya "rechazado todas las ofertas" de los mediadores en el marco del acuerdo de alto el fuego y ante sus supuestos preparativos para lanzar ataques, ante las exigencias de Israel de extender la primera fase del pacto, algo rechazado por el grupo islamista.

Hamás ha insistido en ceñirse a los términos originales del acuerdo, que debió entrar hace semanas en su segunda fase, incluida la retirada de militares israelíes de Gaza y un alto el fuego definitivo a cambio de la liberación del resto de rehenes que siguen con vida, si bien Israel dio marcha atrás e insiste en la necesidad de acabar con el grupo, negándose a iniciar los contactos para esta segunda etapa.

La postura de Israel, aceptada por Estados Unidos -uno de los mediadores--, llevó a Washington a presentar una propuesta para prorrogar la primera fase durante varias semanas a cambio de la liberación de cinco rehenes, si bien postura negociadora de Hamás llevó a Israel a cortar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y cortar el suministro eléctrico, en medio de advertencias de las autoridades estadounidenses sobre una posible respuesta militar.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, justificó este martes la reanudación de los bombardeos sobre la Franja de Gaza en una conversación con la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ante la que ha argumentado que Israel "no tenía alternativa" a estas nuevas "operaciones militares".

Según Saar, el Gobierno israelí se había mostrado de acuerdo con la propuesta de Estados Unidos para extender el alto el fuego "temporal" que entró en vigor el 19 de enero, pero Hamás "la ha rechazado dos veces". "Sin la liberación de nuestros rehenes, Israel no tenía alternativa", añadió.

El jefe de la diplomacia israelí afirmó haber atacado únicamente "objetivos terroristas" y aseguró haber hecho "todo lo posible" para "minimizar las víctimas civiles". Sin embargo, las autoridades gazatíes informaron que esta reciente oleada de ataques dejó más de 400 muertos.

