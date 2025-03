Trump impulsa app para la autodeportación: “Por las malas… no es agradable”, advierte

Por Jesús García

Los Ángeles, 18 de marzo (LaOpinión).- El Presidente Donald Trump promueve la aplicación CBP Home para pedir a migrantes sin documentos irse voluntariamente de Estados Unidos “por las buenas”, porque la deportación “por las malas… no es agradable”, en referencia a las acciones de agentes de Migración y Control de Aduanas (ICE).

Trump afirma que el Gobierno del Presidente Joe Biden “aprovechó el límite” de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) “para permitir que más de un millón de extranjeros ingresaran ilegalmente a Estados Unidos”.

El mandatario se refiere a la aplicación CBP One, a través de la cual la Administración Biden permitió a migrantes tener una cita en la frontera para una protección temporal bajo patrocinio de una persona viviendo en EU.

El mandatario afirma que las personas que se autodeporten tendrán la oportunidad de volver regularmente al país, pero no hay claridad sobre la aplicación de castigos de hasta 10 años bajo la Ley de Migración y Nacionalidad (INA).

The CBP Home app gives aliens the option to leave now and self deport, so they may still have the opportunity to return legally in the future and live the American dream. If they don’t, we will find them, we will deport them, and they will never return.

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 18, 2025