El FBI elogia a México por la captura de "El veterano", integrante de la MS-13

Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).- El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, elogio la labor del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en la captura de Francisco Javier “N”, alias “El Veterano”.

“El Veterano”, quien era uno de los 10 prófugos más buscados por el FBI y líder de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue detenido la tarde de ayer en la carretera Teocelo-Baxtla, en Veracruz, en un operativo conjunto de fuerzas de seguridad mexicanas.

BREAKING: I can now confirm that last night, working with @TheJusticeDept and other interagency partners, the FBI has extradited one of our “Ten Most Wanted” from Mexico — one we believe to be a key senior leader of MS-13, Francisco Javier Roman-Bardales.

He was arrested in…

