Cosmonautas de la NASA, varados 9 meses en la Estación Espacial, regresan a Tierra

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS).- La cápsula Crew Dragon Freedom de Space X amerizó este 18 de marzo frente a la costa de Florida, trayendo de regreso a los astronautas de la NASA Sunita Williams y Butch Wilmore, que han permanecido nueve meses en la Estación Espacial Internacional, a la que llegaron para una estancia de una semana.

Junto al astronauta de la NASA Nick Hague y el cosmonauta Aleksandr Gorbunov, partieron de la Estación Espacial Internacional a las 05:05 hora universal coordinada (UTC) y amerizaron en el Océano Atlántico a las 21:57 UTC. Inmediatamente, equipos de Space X acudieron a recoger a los tripulantes.

Con un mes de retraso por diferentes problemas con el cohete y el segmento terrestre, Wilmore y Williams despegaron hacia la Estación Espacial el 5 de junio de 2024, en la primera misión tripulada de la nave espacial Starliner de Boeing.

Se esperaba que ese vuelo durara unos 10 días entre el viaje y la estancia en el complejo orbital, pero la Starliner experimentó problemas con los propulsores durante la aproximación a la Estación, por lo que la NASA retrasó el regreso de la cápsula para investigar el problema. La agencia finalmente decidió retornar Starliner a la Tierra sin tripulación por seguridad el 7 de septiembre, e incorporó a Wilmore y Williams en la misión de larga duración de la expedición 72 a la Estación Espacial.

We're getting our first look at #Crew9 since their return to Earth! Recovery teams will now help the crew out of Dragon, a standard process for all crew members after returning from long-duration missions. pic.twitter.com/yD2KVUHSuq

— NASA (@NASA) March 18, 2025