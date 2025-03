CLOSE UP ¬ "El Mencho": el artífice del imperio de sangre y muerte del Cártel Jalisco

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes es el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. "El Mencho", “El Señor de los gallos”, es uno de los rostros del crimen organizado y de la violencia que tiene asolada al país. ¿Quién es este personaje?

Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).- Hay dos hechos que contrastan entorno a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal que es responsable de gran parte de la violencia que acecha al país con expresiones como la del rancho de Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde todo apunta que esta agrupación tuvo un centro de adiestramiento.

Una de esas certezas es que hoy en día no existe una foto que muestre cómo luce actualmente “El Mencho”. El puñado de imágenes que existen de él corresponden a fichas de búsqueda criminales expedidas por las agencias de seguridad estadounidenses en donde se repiten los mismos datos sobre su altura, y características físicas así como su otro apodo “El Señor de los gallos”, un mote que corresponde a su gusto por las peleas de estas aves.

La otra cuestión corresponde a que Nemesio Oseguera ya ha sido capturado. En Estados Unidos se sabe que enfrentó a la justicia e incluso pasó una temporada en prisión. Esto ocurrió en 1992 cuando fue arrestado en California, en donde cumplió tres años de una condena de cinco años. Al salir, fue deportado a México.

En México, la noche del 27 de agosto de 2012, “El Mencho” fue capturado por la policía estatal de Jalisco a cargo de Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, en la calle Diagonal Golfo de Cortés y Toltecas, en el fraccionamiento Monraz de Guadalajara, lo que activó narcobloqueos en varios partes del estado, como medida de presión para liberar a su jefe, quien fue soltado. Esta versión fue consignada en su momento por El Universal.

De niño agricultor, de adulto narcotraficante

Nemesio Ruben Oseguera Cervantes nació en 1966 en el pueblo de Naranjo de Chila, en Aguililla, Michoacán, un punto que ha sido estratégico para los cárteles de la droga al ser la entrada a la región de Tierra Caliente y que hoy es dominado por el Cártel de Jalisco de Nueva Generación, es decir por “El Mencho”.

Todos los textos que se han construido sobre Oseguera Cervantes dan cuenta que nació en medio de la pobreza y que de niño se dedicó al cultivo de aguacates hasta que emigró a California. Chris Dalby escribe en CJNG: El cartel más peligroso de México cómo “en esa zona de Michoacán siempre había trabajo por hacer: el influyente clan de la familia Valencia siembre estaba buscando recolectores, empacadores y vigilantes que cuidaran de sus extensas plantaciones de aguacates alrededor del pueblo de Aguililla”.

El mismo Dalby señala que “el joven Nemesio se fue involucrando más bien en el otro lado del negocio familiar: el Cartel del Milenio. Gracias a que los Valencia estaban protegidos por el ala de este cartel es que se lucraban de un próspero negocio de marihuana y heroína, dirigido a los grupos criminales más grandes de México”.

Algunos informes de medios mexicanos, dice este libro, afirman que los Valencia detectaron el potencial de "El Mencho" a muy temprana edad y que a los 12 años ya estaba supervisando una plantación de marihuana completa.

Lo cierto es que se sabe que Nemesio Oseguera llegó en 1986, a sus 20 años, a California. Desde ese año, señalan los mismos reportes de prensa, cruzó habitualmente el Río Bravo cargado de marihuana y otras sustancias. El diario El País reseñó recientemente, en un texto de Alejandro Santos Cid, que un día de septiembre de 1992, Nemesio junto a su hermano Abraham entraron al bar Imperial, en San Francisco, California, para vender cinco onzas de heroína, unos 140 gramos que son comprados por policías encubiertos en una operación que culminará con la detención de ambos.

Luego de su paso por la prisión en EU y su deportación en México, se sabe que se desempeñó como agente de policía en Cabo Corrientes y Tomatlán, en el estado de Jalisco.

“El poco tiempo que estuvo trabajando de policía pudo ayudarle a comprender mejor cómo funcionaba a nivel interno, descubriendo lo mal pagados y entrenados que estaban en México, así como lo fácil que era corromperlos con dinero”, escribe Chris Dalby.

En este mismo texto se expone que una vez que Nemesio Oseguera ​​abandonó la policía se unió al Cártel del Milenio en donde trabajó como pistolero de Armando Valencia Cornelio, alias “El Maradona”,y posteriormente con Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”, del Cártel de Sinaloa.

En 2010, ante la muerte de Nacho Coronel y la captura del líder y de Óscar Orlando Nava Valencia, “El Lobo”, líder del Cártel del Milenio, esta agrupación se dividió en dos facciones: “Los Torcidos” y “La Resistencia”, la primera fue liderada por “El Mencho” y a la postre se configuró como el CJNG, de acuerdo con Dalby.

El periodista Ricardo Ravelo, quien se especializa en temas de narcotráfico, comentó cómo el CJNG sustituyó a Los Zetas en la manera en cómo ha operado en el mapa criminal.

"El Cártel de Jalisco desde mi punto de vista sustituyó a 'Los Zetas', primero del armamento, segundo de la saña con la que actúa y tercero del pues la zona geográfica y las geografía que domina. Yo creo que el Cártel de Jalisco no solamente desplazó a 'Los Zetas', sino los sustituyó considerando que eran una figura paramilitar en el crimen organizado. Y luego empezó a crecer muchísimo.

Ricardo Ravelo explicó que el Cártel Jalisco Nueva Generación es una de los grupos del narcotráfico que mas fuerza ha ganado en los últimos 10 años, extendiendo sus redes de poder por todo el país e inclusive en otros continentes como Europa, Asia y África.

"Yo creo que es de los cárteles que más ha crecido en los últimos años porque de dominar 10 entidades, pues hoy tiene un control territorial que va desde Baja California hasta Quintana Roo, de tal suerte que bueno, pues es un es muy amplio casi todo el territorio con un portafolio de actividades que más o menos oscilan entre 20 y 25 actividades delictivas entre las que se destaca el tráfico de drogas sintéticas, no solo solamente al mercado americano, sino a Europa, Asia, África, el tema del huachicol, las extorsiones, los secuestros, la venta de protección, la compra de tierras para lavar dinero y este fenómeno que se le atribuye a este grupo que es el reclutamiento de jóvenes para ser entrenados y volverlos sicarios o piezas importantes de la organización que pues explicaría en parte lo que se descubrió en el rancho Izaguirre. Aunque bueno, ya por ahí apareció un video donde el propio cártel niega que ellos hayan ocupado ese lugar como un campo de exterminio. Sin embargo, lo que sí hay que tomar en cuenta es que durante los gobiernos de Aristóteles Sandoval y de Enrique Alfaro, pues fue el cártel dominante y lo sigue siendo en Jalisco".

Entre las sombras y detrás de la violencia

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por Nemesio, quien desde 2009 ha estado al frente del CJNG, una organización criminal con presencia alrededor del mundo y que es responsable de parte de la violencia que asola el país.

Estados Unidos lo considera el mayor traficante de cocaína, heroína y metanfetamina en México y, en los últimos años, se sabe que ha incursionado en el tráfico de fentanilo hacia este país. Washington señala que bajo el liderazgo de Oseguera Cervantes, el CJNG ha sido responsable de numerosos homicidios contra grupos rivales de narcotraficantes y agentes del orden mexicanos. Más recientemente, dice el reporte de diciembre 2024, operativos del CJNG, presuntamente bajo la dirección de Oseguera Cervantes, estuvieron involucrados en intentos de asesinato de funcionarios del gobierno mexicano.

Lo cierto es que desde 2017, Oseguera Cervantes ha sido acusado en varias ocasiones en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por conspiración y distribución de una metanfetamina, cocaína y fentanilo con fines de importación ilegal a Estados Unidos, así como de uso de armas de fuego durante y en relación con delitos de narcotráfico. Oseguera Cervantes también está acusado bajo el Estatuto de Narcotraficantes por operar una empresa criminal continua.

Un momento que mostró el carácter iracundo y corruptor de “El Mencho” se dio cuando en septiembre de 2016 se reveló un audio en el que "El Mencho", ordenaba un mando policiaco de Jalisco retirar un dispositivo de seguridad montado en contra del Cártel Jalisco. A eso se suman las constantes denuncias y señalamientos que apunta a Nemesio Oseguera como responsable de la violencia del país, y sobre todo la de Jalisco, una entidad que desde 2019 ocupa el primer lugar a nivel nacional en número de personas desaparecidas.

El entonces Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, asesinado en diciembre de 2020, sostuvo cuando asumió el cargo que la “mayor vulnerabilidad del estado era la infiltración del crimen organizado” en sus fuerzas policiales. A su vez un informe de Reuters señaló en ese momento que el CJNG llegó a tener a más de la mitad de la policía municipal de Jalisco en nómina, algunos con salarios cinco veces superiores a los suyos.

Ciertamente este elemento junto a la violencia tiene Jalisco como una de las entidades con un alto número de fosas clandestinas localizadas. Las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda en su Mapa Nacional de fosas clandestinas, actualizado hasta el 30 de enero de 2023, dan cuenta de cómo en el estado se han realizado al menos 317 hallazgos desde el año 2006.

A eso se suma que lo ocurrido en Teuchitlán evidenció que la organización criminal de "El Mencho" está detrás de desapariciones de jóvenes a quienes el cártel suma a sus filas bajo amenazas y falsas ofertas de trabajo. En mayo de 2023 se dio a conocer, además, que esta agrupación operó un Call Center en Zapopan para llevar a cabo fraudes inmobiliarios y extorsiones telefónicas. Siete jóvenes que trabajaban en este lugar fueron reportados como desaparecidos.

Lo cierto es que en marzo de 2023 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Gobierno de Estados Unidos, reveló que este cártel había incursionado en esta modalidad de fraude como una vía más para la obtención de recursos ilícitos. Denunció en ese momento que muchas de sus víctimas eran ciudadanos estadounidenses.

El periodista Ricardo Ravelo también compartió que esta agrupación criminal ha crecido hasta tener presencia en casi todo el territorio con un amplio portafolio de actividades delictivas, como ha sido el reclutamiento forzado de jóvenes.

"El cártel sin duda se ha caracterizado por esta práctica porque tiene sus filas a muchos jóvenes que fueron entrenados no solamente en campos de Jalisco, sino de otros estados, de Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, es decir, hay muchos estados donde se habilitaron zonas territoriales para estas actividades con la variante de que pues las formas de reclutarlos han sido diferentes".

El también escritor indicó que el Cártel de Jalisco Nueva Generación utiliza las redes sociales para reclutar, a base de engaños, a las personas.

"Primero se publicaban en los periódicos, anuncios de empleo, luego en las redes sociales también se dio mucho esta actividad porque hay que decir que el Cártel de Jalisco es uno de los que más explotan las redes sociales para sus fines empresariales o narco empresariales. Y las características de lo que pasó en el Rancho Izaguirre pues coinciden con un modus operandi que en otros estados también puso en marcha este grupo criminal. Yo creo que ahí lo que tiene que imponerse es una investigación de fondo para determinar realmente quiénes operaban ese rancho".

Las detenciones y muertes de “El Mencho”

"El Mencho" ya ha sido detenido hasta donde se sabe. En la década de 1990 fue arrestado en EU luego de que él y su hermano Abraham, detenido en semanas recientes, vendieron droga a agentes infiltrados. El País relata este episodio:

“Un día de septiembre de 1992, dos hermanos mexicanos entran al bar Imperial, en San Francisco, California, para vender cinco onzas de heroína, unos 140 gramos. Para ese día de otoño del 92, ("El Mencho") ya habrá sido deportado un par de veces, pero siempre encuentra la manera de regresar. Aunque el que ha negociado el trato esta vez es el mayor, Abraham, al que las drogas también le han costeado ya un abultado expediente. Los compradores pagan 9.500 dólares por el material, pero son policías y los billetes están marcados. Tres semanas después, los hermanos Oseguera Cervantes son detenidos en cargos federales. Nemesio, al que llaman Mencho, defiende su inocencia. Los fiscales le advierten: si no asume su responsabilidad, Abraham cargará con todo y podrían sentenciarle a perpetua. "El Mencho" acaba declarándose culpable para proteger a su hermano. Pasarán algunos años en prisión. En las celdas, conocerá a tipos como él a los que, años después, reclutará para su naciente cartel, Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.

Chris Dalby ahonda en su libro que de acuerdo con una conversación interceptada, "El Mencho" no confió en la autenticidad de los billetes de cien dólares que recibía de los compradores y le dijo a Abraham que cabía la posibilidad de estar ante policías encubiertos. Tenía razón, pero era demasiado tarde. La policía había estado siguiendo a los hermanos Cervantes desde hacía tiempo y los arrestaron. "El Mencho" cumplió cuatro años en una prisión federal de Texas antes de que, con 30 años, lo deportaran a México en 1997, en donde continuó con su carrera criminal.

En México, se dio otro episodio, cuando la noche del 27 de agosto de 2012, “El Mencho” fue capturado por la policía estatal de Jalisco a cargo de Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, en la calle Diagonal Golfo de Cortés y Toltecas, en el fraccionamiento Monraz de Guadalajara, lo que activó narcobloqueos en varios partes del estado, como medida de presión para liberar a su jefe. Conforme a esta versión de El Universal, “El Mencho” fue liberado por órdenes del entonces Gobernador Emilio González Márquez.

Tres años después un seguimiento a "El Mencho" acabó con el derribo de una aeronave. Fue la tarde tarde del 1 de mayo de 2015 cuando unos helicópteros del ejército avistaron un convoy del CJNG en el que se creía que viajaba "El Mencho", cerca del pueblo de Villa Purificación, en Jalisco, según recuerda Chris Dalby en su libro.

Un helicóptero con 18 hombres a bordo intentaba acercarse al convoy cuando le alcanzaron dos cohetes. Varios hombres murieron de inmediato, según el testimonio de algunos testigos, si bien es cierto que otros sobrevivieron incluso después de que el helicóptero se incendiara y se estrellara. Los pistoleros se acercaron a la zona del accidente y terminaron de asesinar a los sobrevivientes antes de huir. En la zona del accidente quedaron nueve soldados y policías mexicanos muertos en el suelo.

A sus capturas y los cercos que se le han hecho, se suman los reportes de que tiene un padecimiento renal y ha sido sometido a constantes diálisis. De acuerdo con informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) esta enfermedad renal le ha mermado fuerzas.

El periodista Ricardo Ravelo ha sostenido que de acuerdo con informes de la DEA, Nemesio Oseguera padece insuficiencia renal desde hace varios años, aunque en los últimos meses el problema se ha agudizado tanto que incluso se ya ha llegado rumorear sobre su muerte, pero ninguna autoridad mexicana lo confirmó. La DEA y otras agencias norteamericanas tampoco dijeron nada.

"El tema de la salud, lo que sí se sabe, incluso hay una versión si no mal recuerdo del sexenio pasado de la Sedena del que era Secretario de la Defensa de que habían detectado un hospital propiedad de 'El Mencho', que había sido habilitado para someterlo a diálisis, porque tenía un problema renal ya en fase terminal".

El propio periodista explicó cómo fue que circuló la versión de la enfermedad y muerte de "El Mencho" y las diferentes versiones que han surgido en torno a este líder criminal.

"Yo tuve acceso a una conversación con un agente de la DEA, quien me comentó que hace tres años ellos hicieron un seguimiento a la señora Irene Cervantes, la abuelita de 'El Mencho' precisamente en Lagos de Moreno, Jalisco, cuando iba a una procesión y que pudieron detectar, confirmar que en una de las habitaciones de su casa había un altar con flores, veladoras y la foto de 'El Mencho' hasta ahí esto le permitió considerar a la DEA que 'El Mencho' había muerto, pero que oficialmente el gobierno no había confirmado nada porque precisamente temían que hubiera un baño de sangre en el país sí se decía oficialmente que 'El mencho' ya estaba muerto".

Señaló, que al final, todo lo que se sabe sobre "El Mencho" y su estado de salud se basa en especulaciones debido a la falta de claridad por parte de las autoridades.

"Hay un misterio alrededor en el que se juega bastante con esta figura de 'El Mencho', aunque bueno los órganos de inteligencia hasta ahora no han ubicado, no han querido ubicar dónde vive, dónde se mueve, qué zonas,

tampoco han dicho si realmente está muerto o no y tampoco han confirmado ni desmentido si él sigue al frente de la organización criminal, no obstante el padecimiento renal que enfrenta. De tal manera que este personaje hoy ya es una enigma, todo mundo habla de él, pero nadie lo ve, nadie sabe dónde opera, oficialmente hay mucho silencio. Yo lo equiparo a lo que pasó en 2014 con la supuesta muerte de 'El Azul'. A Esparragoza Moreno 'El Azul' lo declaran muerto los familiares, pero ninguna autoridad ni mexicana ni extranjera confirmó o ha confirmado hasta ahora si eso realmente ocurrió.

Yo creo que el Gobierno mexicano tendría que dar pistas de si este personaje realmente está operando, está al 100 por ciento de sus facultades físicas y mentales para seguir al frente de un grupo criminal y para seguir generando la violencia que registra tantas muertes todos los días".

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas/ Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.