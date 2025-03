J.D. Vance toma control financiero del partido republicano mientras es Vicepresidente.

Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).- El Vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, asumirá la presidencia del Comité Financiero del Partido Republicano, anunció este martes el partido. “JD hará un trabajo fantástico”, declaró el Presidente Donald Trump.

El Vicepresidente Vance sucede al presidente saliente de Finanzas Nacionales, el Embajador Richard “Duke” Buchan III, a quien Trump nominó recientemente para servir como cónsul de Estados Unidos en Marruecos.

Sobre Vance, Trump señaló que “sabe cómo luchar y ganar contiendas difíciles" y dijo estar alegre de que trabaje de la mano con Whatley para ayudar a asegurar las elecciones, movilizar a la gente a votar y lograr una gran victoria el próximo año.

Por su parte, Vance reconoció el logro electoral que tuvo en noviembre el Presidente de EU, pero insistió en la importancia de mantener la continuidad del movimiento Make American Great Again más allá del mandato del magnate.

The Trump plan for the great American comeback is simple: We want companies to invest right here in America—in our own workers and factories.

That means cutting taxes, slashing regulations, and unleashing energy so we can become the industrial powerhouse of the next century. pic.twitter.com/DCmKZNVkEE

— JD Vance (@JDVance) March 18, 2025