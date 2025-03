El Rancho Izaguirre fue asegurado hace 6 meses. ¿Qué ha pasado desde ese momento?

El Rancho Izaguirre fue asegurado hace seis meses por la Guardia Nacional, quien entregó la custodia del sitio a la Fiscalía de Jalisco, que no cuidó la evidencia ni la resguardó hasta que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, entró al lugar y evidenció la omisión de las autoridades estatales.

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).- El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó diversos objetos e incluso restos humanos el pasado 5 de marzo en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Desde entonces se ha hablado de que ahí había un campo de adiestramiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un lugar que tenía seis meses bajo custodia de las autoridades del estado que no resguardaron la evidencia.

Este miércoles, el Fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que en el Rancho Izaguirre sí se encontraron restos humanos, sin embargo, omitió confirmar si se trataba de un sitio de “adiestramiento” del crimen organizado, ya que, argumentó, aún falta que la Fiscalía de Jalisco les entregue el resto de pruebas del caso.

Asimismo, destacó que la FGR tomará el caso por completo, a partir de que la fiscalía estatal entregue los documentos requeridos. Gertz Manero indicó que solicitará que a partir de mañana el predio sea abierto a los medios de comunicación, por lo que se notificará a los medios cuando la autorización sea otorgada.

Frente a las dudas que persisten en torno a este rancho, es determinante hacer un recorrido por las fechas claves sobre este caso: desde que fue asegurado el predio, hasta que los colectivos encontraron cientos de prendas que tuvieron que ser reconocidas e informadas por las autoridades de Jalisco.

– 20 de septiembre de 2024:

El Rancho Izaguirre, ubicado en la localidad de La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional, operativo en el que fueron rescatadas dos personas con vida, y se detuvo a 10 hombres, además de que localizaron varias armas, chalecos tácticos, casquillos e incluso restos óseos quemados. Sin embargo, no se informó de indicios de fosas o crematorios.

A través de un comunicado, se señaló que “personal de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con integrantes del Ejército Mexicano, aseguraron un centro de adiestramiento donde se encontraban dos personas privadas de su libertad, y detuvo a 10 presuntos plagiarios”. En el mismo se señaló que los elementos de Seguridad escucharon detonaciones al interior del inmueble, por lo que se implementó “un operativo de intervención para descartar la posible comisión de algún delito”.

“Durante recorridos de prevención del delito en el municipio de Teuchitlán, los elementos recibieron una denuncia ciudadana que informó sobre personas armadas en un rancho abandonado de la comunidad de La Estanzuela, razón por la que se trasladaron a la ubicación señalada”, se detalló en el comunicado.

– 5 de marzo de 2025:

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró al menos tres crematorios clandestinos en el Rancho Izaguirre. El hecho fue transmitido en vivo por el colectivo a través de su página de Facebook, en donde también comenzó a publicar fotografías de ropa, calzado y diversas pertenencias de posibles víctimas del crimen organizado, ya que, debido a la naturaleza del hallazgo y a diversos testimonios con los que cuenta la organización, se presume que el sitio era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como campo de adiestramiento y exterminio.

"Nos estamos percatando de varias fosas, crematorias, varios huesos molares, placas, pedazos de cráneo, lo que es parte de los huesos calcinados. Cabe desatacar que aquí era una finca de adiestramiento, y donde se abre aquí se están encontrando estos crematorios", dijo una buscadora en la transmisión en vivo. Además, publicaron fotografías de parte de los restos humanos calcinados y recuperados, junto con ropa, artículos personales, al menos seis carteras, y cientos de tenis y zapatos.

– 9 de marzo de 2025:

La Fiscalía General del estado (FGE) de Jalisco, a través de su cuenta de X, dio a conocer que “el procesamiento de indicios en un rancho próximo a la La Estanzuela, en #Teuchitlán, Jalisco, así como el registro previo y la aplicación de protocolos de investigación, está siendo supervisado de manera directa por el Fiscal Estatal, Salvador González de los Santos”.

Ese mismo día, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que, luego del hallazgo hecho por el colectivo, hasta el momento no se habían encontrado más restos humanos en los crematorios clandestinos descubiertos en Teuchitlán. Además, señaló que el Gobierno federal no se había sumado a las investigaciones, aunque dijo estar abierto a su participación.

“Vamos a hacer las investigaciones correspondientes para saber en realidad qué fue lo que pasó ahí”, declaró a la prensa mientras se dirigía al evento del Zócalo presidido por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Además, reiteró que las investigaciones están en curso y que cualquier nueva evidencia será informada de manera oportuna. “Nosotros tenemos que seguir buscando”, enfatizó.

– 11 De marzo de 2025:

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), adelantó que se abrirá una investigación por este caso, pero puso en duda que autoridades de Jalisco desconocieran lo que pasaba en Teuchitlán. "No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipios y del estado", dijo durante su intervención en la mañanera de ese día.

Ese mismo martes, el Fiscal Salvador González de los Santos llevó a cabo “una supervisión de los trabajos en el Rancho Izaguirre y detalló los nuevos indicios encontrados a partir del trabajo de los colectivos”, acto que compartió en video a través de la cuenta de X de la Fiscalía de Jalisco.

El Fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, realizó esta tarde una supervisión de los trabajos en el Rancho Izaguirre y detalló los nuevos indicios encontrados a partir del trabajo de los colectivos.

– 12 de marzo de 2025:

La Fiscalía de Jalisco compartió una primera lista con 493 objetos hallados en el Rancho Izaguirre, en el Municipio de Teuchitlán, para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas que pudieron haber perecido en el lugar. Además, informó que hasta ese momento se habían detectado seis lotes óseos en cuatro espacios del predio. A la par, indicó, se ha localizado ropa, analgésicos y otros artículos.

"Se tienen ordenadas y clasificadas las prendas e indumentaria que dejaron sus ocupantes, al igual que analgésicos y medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas, esponjas de baño, artículos de higiene personal, sandalias de baño, pesas para hacer ejercicio y artículos varios", indicó la FGE en un comunicado.

Ese mismo día, el Gobernador Pablo Lemus Navarro, confirmó que la FGR atraerá las investigaciones sobre el hallazgo de crematorios clandestinos en el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán. Por medio de redes sociales, el mandatario estatal compartió un video en el que aseguró que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda, dependiente de la Secretaría de Gobernación, trabajarán en conjunto para las investigaciones de la zona a fin de esclarecer los hechos.

– 14 de Marzo de 2025:

Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, dio a conocer, en entrevista para SinEmbargo, que integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda, habrían detectado un cuarto crematorio al interior del rancho Izaguirre, en Teuchitlán Jalisco, el cual era utilizado por miembros del crimen organizado como campo de adiestramiento y exterminio. El activista señaló que tras sumarse a las labores dentro del predio, la Comisión de Búsqueda les informó del hallazgo de un cuarto crematorio.

La Fiscalía de Jalisco informó que hasta ese 14 de marzo se habían asegurado más de mil indicios en el lugar, entre ellos restos óseos y objetos personales. No obstante, negó la existencia de hornos clandestinos en el inmueble, como se había especulado en un inicio.

– 15 de marzo de 2025:

Colectivos y ciudadanos se unieron este sábado en la Plaza de la Constitución y diversas ciudades de México para respaldar a las víctimas del campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, y denunciar la alarmante ola de violencia que enfrenta el país. Esta movilización formó parte de una jornada nacional de vigilia y luto convocada por los colectivos de búsqueda de desaparecidos en memoria de las víctimas.

Con pancartas, veladoras y altares simbólicos, los manifestantes denunciaron la impunidad que ha permitido la operación de crematorios clandestinos, como el hallado en el Rancho Izaguirre, donde se estima que cientos de personas fueron asesinadas y quemadas.

Ese día, Indira Navarro, fundadora del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en entrevista con Aristegui Noticias, dio a conocer que al menos tres sobrevivientes del Rancho Izaguirre, que habría fungido como presunto centro de adiestramiento y exterminio, externaron su desconfianza hacia la Fiscalía de Jalisco. No obstante, sí estaban dispuestos a aportar evidencia a la FGR.

– 16 de marzo de 2025:

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que la FGR les ha prohibido participar en el procesamiento de la zona donde fueron hallados restos humanos en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. A través de un comunicado, la FGR informó que sólo el personal de las instituciones oficiales puede estar presente en la zona, mientras que el colectivo deberá esperar a que se les permita ingresar como observadores.

Guerreros Buscadores de Jalisco calificó esta medida como una violación a sus derechos como víctimas y solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). "Solicitamos la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pues NO quieren que estemos presentes en el Rancho Izaguirre", expresaron en sus redes sociales.

– 17 de marzo de 2025:

La Fiscalía General de Jalisco lanzó una página web para exhibir los artículos encontrados en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, señalado como campo de exterminio por el narcotráfico. En el portal de la dependencia se han publicado mil 308 fotografías de objetos como calzado, ropa, maletas, cobijas, cobertores y almohadas, con el objetivo de que los familiares de personas desaparecidas puedan identificar alguna pertenencia que les ayude a localizar a sus seres queridos.

“El propósito es de que sea una herramienta que permita a familiares de personas desaparecidas detectar algún indicio que lleve a ubicar el paradero de sus seres queridos”, informó la dependencia estatal, quien agregó que el sitio continúa actualizándose conforme se van clasificando más pertenencias.

Según la Fiscalía, todos los artículos encontrados han sido clasificados detalladamente. Entre ellos se incluyen 154 pares de calzado, 18 maletas de viaje y 148 cobijas, cobertores y edredones. Cada objeto fue registrado minuciosamente para facilitar su identificación por parte de los familiares.

A través de algunas fotografías, alguien podría reconocer la pertenencia de algún familiar perdido.

– 19 de marzo de 2025:

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que ella no tiene conocimiento de los avances sobre el tema Teuchitlán con los que cuenta la FGR, pero confirmó que ésta dependencia federal estaría realizando una investigación sobre el caso. “No sabemos qué información tiene, pero sí, lo que sabemos, es que hay una investigación que está realizando la fiscalía sobre el predio en particular”, dijo en su habitual conferencia mañanera.

Asimismo, comentó que Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es la encargada de denunciar las publicaciones que aparentan trabajos falsa, modus operandi con el que presuntamente el crimen organizado atraía a sus víctimas para después reclutarlas y obligarlas a trabajar para ellos, o, si no les servían, matarlos.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene un área especializada que está bajando permanentemente estas páginas o estas cuentas de redes que buscan incorporar a jóvenes alguna actividad delincuencial, no es que nos esté haciendo nada sino que en el momento que se detecta se habla con Facebook”, explicó la mandataria federal.

Tras la conferencia matutina de la mandataria mexicana, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, brindó una conferencia de prensa en la que, aunque confirmó que sí había restos humanos, también subrayó que los servicios periciales del estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se aclare la antigüedad y la identidad de los mismos, ni tienen información sobre si fueron cremados en este lugar.

El Fiscal Gertz Manero dio lectura a un informe ministerial federal en el que exhibió las omisiones de las autoridades del estado, en el que indicó que las autoridades ministeriales de Jalisco “no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos”, por lo cual no cumplieron con “el debido registro e identificación de todo lo hallado, sobre todo lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en ese sitio”.

Al leer el informe, en el que se señaló que hay testimonios que indican que ese era un campo de reclutamiento y exterminio, el Fiscal no quiso detallar o confirmar esta hipótesis. En ese sentido, sostuvo que “no hay todavía un dictamen concluyente, sí encontraron restos, pequeños trozos de osamenta, el dictamen no nos garantiza la credibilidad y las características específicas de los restos óseos".

Durante la lectura del informe ministerial-federal sobre el caso Teuchitlán, el Fiscal estacó los siguientes puntos sobre la actuación de la Fiscalía de Jalisco:

• Las diligencias del fuero común por parte de la Fiscalía de Jalisco, realizadas el año pasado, no incluyen el rastreo de huellas o indicios de los hechos.

• No se cumplió con el debido procesamiento de las prendas encontradas.

• No se procesaron debidamente los vehículos, y tres de estos ya han sido robados.

• No se realizó la investigación completa de la propiedad del inmueble, y después de seis meses no se especifica ni quien es el dueño.

• No se dio cuenta procesal de las armas encontradas.

• No se realizó la investigación exhaustiva del lugar, ni de las huellas dactilares que había en el lugar.

• Seis meses después no hay un dictamen definitivo que determine análisis físicos y químicos que vinculen las zanjas encontradas con zonas crematorias.

• Se trata de pruebas que debieron estar periciadas en el momento, pero no fueron entregadas por la Fiscalía estatal.

• Las carpetas locales no fueron integradas al caso, ni se le dio seguimiento a declaraciones de víctimas en referencia a las prendas, las cuales eran presuntos indicios de que eran propiedad de los retenidos.

• Se registraron en expediente identificaciones encontradas, pero estas pertenecen a sicarios que ya han sido detenidos en otras entidades.

• A pesar de estar asegurado por el Ministerio Público local, el predio no fue asegurado correctamente por autoridades locales.

• No se tomó declaración al Presidente Municipal, ni testimoniales de testigo, vecinos o personas vinculadas.