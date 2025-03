Gobierno destaca importancia de participar en elección judicial y detalla las boletas

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remarcó este miércoles la importancia de salir a votar en la elección judicial del próximo 1 de junio, pues además de elegir jueces, magistrados y ministros, por primera vez habrá un Tribunal de Disciplina Judicial que evaluará el trabajo de las y los juzgadores del país.

"Ahora ya va a ser distinto. Una cosa va a ser la Corte y otra cosa el Tribunal de Disciplina Judicial, que tampoco va a cometer arbitrariedades porque tiene reglas. No es que [decidan arbitrariamente] lo que decidan hacer. Es en función de la falta de un Ministro, un Juez, un Magistrado. Entonces, ese Tribunal es muy importante porque ellos van a evaluar el trabajo de los jueces, de los magistrados y de los ministros, pero ahora sí una evaluación de que no se valen los sabadazos, no se vale la actuación ligada a la corrupción. Por eso estamos entre todos, desde abajo, cambiando el Poder Judicial”, señaló.