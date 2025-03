Bruselas acusa a Rusia de no ser confiable sobre plan para alcanzar la paz en Ucrania

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).- Kaja Kallas, Alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE) acusó este miércoles a Rusia de no ser confiable, pues no quiere hacer "ningún tipo de concesiones" para alcanzar la paz en Ucrania, de acuerdo con información del diario El País.

La representante también habría denunciado que Rusia lanzó contra Ucrania 145 drones que alcanzaron dos hospitales e infraestructura energética, a pesar de que Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump, habían acordado horas antes un alto al fuego temporal para los ataques contra las infraestructuras energéticas en Ucrania.

Kaja Kallas también indicó que era prioridad el envío de dos millones de cartuchos de munición de artillería para Ucrania, ante la falta de apoyo de su iniciativa para que los 27 destinen 40 mil millones de euros para reforzar a dicho país.

Our information space is nothing less than a geopolitical battleground.

Russia has invested over a billion euros in their state-controlled propaganda outlets in the last few years. It is increasing year on year.

My speech at the Conference on FIMI → https://t.co/ek9J2xKLRv pic.twitter.com/97uofPpSuZ

