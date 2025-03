UNICEF: Israel propicia en Gaza el mayor número de muertes infantiles en un solo día

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) denunció este miércoles que se ha registrado el mayor número de muertes infantiles en un solo día en el último año en la Franja de Gaza, debido a la oleada de bombardeos del ejército de Israel contra el enclave palestino durante la reanudación de los ataques que han puesto fin al alto al fuego en vigor.

Así, criticó que "algunos de los ataques alcanzaron refugios provisionales en los que dormían niños, niñas y familias", lo que supone "otro recordatorio mortal de que ningún lugar es seguro en Gaza". "Hoy, el millón de niños y niñas de Gaza, que han soportado más de 15 meses de guerra, se ha sumido de nuevo en un mundo de miedo y muerte. Los ataques y la violencia deben cesar ya", expresó.

Once again, nowhere is safe in the Gaza Strip.

The ceasefire must be reinstated and sustained.

International humanitarian law must be respected by all parties, allowing the immediate provision of humanitarian aid, the protection of civilians, and the release of all hostages. pic.twitter.com/U2Td4ic3hh

— UNICEF (@UNICEF) March 18, 2025