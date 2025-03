Mamá, migrante, luchadora. En 2009 se escondió del ICE en iglesia. Ya la arrestaron

Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).- Jeanette Vizguerra-Ramírez, una activista mexicana que por años ha luchado en defensa de los derechos de los migrantes que viven en Estados Unidos, fue detenida el pasado lunes 17 de marzo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) en Aurora, Colorado.

El arresto de Jeanette ocurrió afuera de su trabajo. Vizguerra, madre de cuatro hijos y abuela, cobró notoriedad en 2017 cuando se refugió en iglesias durante la primera administración de Donald Trump, cuando los lugares de culto estaban vedados para los arrestos de los agentes de inmigración.

La activista, quien desde 2009 lucha contra su deportación, cuando fue detenida por un incidente menor de tráfico en Denver, se convirtió en un símbolo para los indocumentados latinoamericanos y desde entonces ha abogado por las personas que se encuentran en su misma situación. Para garantizar la protección de los migrantes, Jeanette creó una red de sanitarios dentro de varias iglesias.

La detención de Jeanette ha provocado pequeñas manifestaciones afuera del centro de detención privado ubicado en Aurora, donde se encuentra recluida. Inclusive Mike Johnston, Alcalde de Denver, calificó el hecho como un “claro abuso de poder” y comparó el arresto de Vizguerra con las persecuciones políticas soviéticas “con el pretexto de la aplicación de la ley migratoria”.

NEW: ICE Denver releases photo of arrest of Jeanette Vizguerra, the convicted criminal illegal alien Mexican activist who has a deportation order. Vizguerra hid in a church for years to avoid removal, and previously posted an image of Trump being scalped on her public Facebook… pic.twitter.com/pqGjhrl7ZJ

— Bill Melugin (@BillMelugin_) March 19, 2025