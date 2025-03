Aerolíneas canadienses cancelan o reducen vuelos hacia EU en respuesta a aranceles.

Los Ángeles, 15 de marzo (LaOpinión).-La guerra arancelaria que el Presidente Donald Trump le declaró a la importación de productos canadienses propició que varias aerolíneas de dicha Nación, en respuesta, hayan fijado su postura de reducir y hasta cancelar algunos vuelos con destino hacia algunas ciudades estadounidenses.

A los abucheos del himno nacional estadounidenses durante algunos juegos de la Liga Nacional de Hockey (NHL) y de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), así como al retiro en varios supermercados canadienses de productos elaborados en el país vecino del sur, ahora se sumó el plan de Flair Airlines —aerolínea de bajo costo con sede en Edmonton, Canadá— de cancelar sus vuelos a Nashville, Tennessee, esto debido al descenso de canadienses interesados en viajar a Estados Unidos.

Al respecto, la agencia de viajes Flight Centre Travel Group Canada dio a conocer que, durante el mes pasado, las reservas de viajes de placer a ciudades estadounidenses se precipitaron 40 por ciento.

Lost cost Flair Airlines cancels all flights to Nashville (Canadians being #1 visitors); 18,000 seats lost.

Mark Ezell, Commissioner Tenessee Tourism: "We know great marketing for Graceland will overcome political news and sentiment".#trump #Canada #Tennessee #annexation pic.twitter.com/T8hEBFgcBF

— FilipMignon (@Filipmignonx) March 19, 2025