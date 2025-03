El congresista republicano Riley M. Moore compara el caso Teuchitlán con Auschwitz

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).- El Congresista republicano Riley M. Moore, del segundo distrito de Virginia Occidental en el Congreso de Estados Unidos comparó este jueves al rancho Izaguirre de Jalisco con el campo de concentración de Auschwitz de la Alemania Nazi y aseguró que EU no puede quedarse "de brazos cruzados".

A través de redes sociales, Moore, compartió una publicación para difundir un texto publicado por el medio The Washington Post sobre el caso Teuchitlán y los hallazgos que se realizaron en el sitio, así como las imágenes que se han difundido, las cuales, dijo, sólo se habían visto en lugares como Auschwitz.

Congressman Riley M. Moore issued the following statement in response to the Washington Post reporting that a Mexican drug cartel operated an extermination camp outside Guadalajara, Mexico.

— Rep. Riley M. Moore (@RepRileyMoore) March 17, 2025