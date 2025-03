Trump firma orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación.

Por Jesús García

Los Ángeles, 20 de marzo (LaOpinión).- El Presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para sustentar la reducción al máximo del Departamento de Educación, camino al cierre de tal institución.

“[Esto es para] comenzar a eliminar definitivamente el Departamento de Educación Federal”, dijo Trump. “Más allá de estas necesidades básicas, mi administración tomará todas las medidas legales para cerrar el Departamento. Lo cerraremos y lo haremos lo antes posible. No nos está haciendo ningún bien. Queremos que nuestros estudiantes regresen a los estados”.

Sin embargo, el mandatario pareció dejar abierta la puerta a una decisión del Congreso, el paso necesario para dar por cerrado tal Departamento.

“Espero que voten a favor”, dijo en referencia de los demócratas. En el Senado se requieren 60 votos y los republicanos tienen solamente 53 votos.

President Trump is improving education outcomes by empowering parents, states, and communities. 🇺🇸

“We’re going to be returning education very simply BACK TO THE STATES where it belongs.” – @POTUS pic.twitter.com/PpBx0uNpNe

— The White House (@WhiteHouse) March 20, 2025