Greenpeace es condenada a pagar 606 millones de dólares a una petrolera en EU

Madrid, 20 de marzo (EuropaPress).- La Organización No Gubernamental (ONG) Greenpeace ha sido condenada este miércoles en Estados Unidos a pagar 660 millones de dólares en daños y perjuicios a la petrolera Energy Transfer después de que un jurado de Dakota del Norte la declarara responsable de difamación por las protestas contra el oleoducto Dakota Access.

Un jurado de nueve personas ha emitido el veredicto después de un juicio que ha durado tres semanas. Greenpeace, de origen canadiense, pero con sede en Países Bajos, ha anunciado que apelará el fallo ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte, mientras que ha explicado que la indemnización se repartirá entre las filiales estadounidenses (Greenpeace USA y Greenpeace Fund Inc) y Greenpeace International.

La directora ejecutiva interina de las filiales estadounidenses, Sushsma Raman, ha expresado que "este caso debería alarmar a todos, sin importar sus inclinaciones políticas". "Forma parte de un renovado esfuerzo por parte de las corporaciones para utilizar nuestros tribunales como arma y silenciar la disidencia", ha declarado.

"Todos deberíamos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda y por demandas como esta, cuyo objetivo es destruir nuestro derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión", ha denunciado.

BIG NEWS: A jury has reached a verdict that Greenpeace entities are liable for over $660 million in damages in our trial against Big Oil company Energy Transfer.

This is far from over. We’re going to appeal. And we’re prepared to fight this all the way to victory. pic.twitter.com/haO9BW4tvT

— Greenpeace USA (@greenpeaceusa) March 20, 2025