CRÓNICA ¬ El rancho Izaguirre se vuelve el ojo de un huracán de dudas sin respuesta

Hace seis meses el rancho Izaguirre fue el escenario de un operativo de la Guardia Nacional en el que cayeron detenidos 10 criminales, se liberaron a dos víctimas y se encontró un cuerpo sin vida. El lugar quedó a resguardo de la Fiscalía de Jalisco... Y nada pasó.

-Con imágenes de Cri Rodríguez

Teuchitlán, Jalisco, 20 de marzo (SinEmbargo).- La tierra es árida. Un ligero viento levanta el polvo caliente y refuerza la atmósfera lúgubre en el rancho Izaguirre, donde se respira incertidumbre, dolor y enojo. Cámaras, reporteros y comentaristas inundan el lugar, narrando lo que pudo haber ocurrido. Entre ellos, madres y familiares de personas desaparecidas recorren el terreno con la desesperación de quien busca respuestas que las autoridades no han dado. El viento, además del polvo, aviva la indignación.

A la entrada del sitio asegurado desde septiembre pasado se distinguen impactos de arma de grueso calibre. Las huellas de estas balas enmarcan el gran portón negro con la inscripción "Rancho Izaguirre", que ha dado la vuelta al país. Las marcas son sólo una señal de lo que encierra este sitio abandonado, con construcciones viejas, sin puertas, cristales rotos y paredes perforadas por disparos.

A la derecha del acceso principal está la construcción más grande: un edificio de dos pisos. Hoy está vacío. A un costado, un granero con techo de lámina, tan deteriorado que parece a punto de colapsar. En estos dos espacios los colectivos han encontrado cientos de evidencias: zapatos, prendas, credenciales y listas con nombres, posiblemente de personas desaparecidas.

Sobre la explanada principal, hay tres baños en ruinas, sin puertas, alineados uno junto al otro. Más adelante, un cuarto vacío y, al lado, un área con restos de madera quemada y una pared ennegrecida por hollín, prueba irrefutable del fuego.

Es en el fondo del rancho donde la escena se vuelve más perturbadora. Una extensa área de tierra seca está delimitada con cintas de acordonamiento, señalando un sendero entre viejas construcciones sin puertas y fosas.

"Justo aquí encontramos restos humanos incinerados", dice Raúl Servín, del colectivo Guerreros Jalisco. Está parado junto a un montículo de tierra y un área marcada por los colectivos, quienes han encabezado la búsqueda en este sitio.

Hace seis meses, el rancho Izaguirre era sólo otro sitio en ruinas, ignorado por todos. Hoy, es el centro de una tragedia de dudas que expone no solo la crisis de desaparecidos en el país, sino también las irregularidades en la investigación.

El hallazgo de posibles fosas clandestinas encendió las alarmas. Pero ahora, el lugar parece más un espectáculo mediático que una escena de investigación seria. Mientras las autoridades permiten el acceso a la prensa, las madres buscadoras, que fueron las primeras en señalar este sitio, han sido relegadas.

Los colectivos denuncian que el predio pudo haber sido manipulado antes de la llegada de los peritos. Además, cuestionan el papel de la Fiscalía de Jalisco, que meses atrás cateó el rancho, lo abandonó sin investigar y ahora, tras el estallido mediático, ha retomado la indagatoria excluyendo a quienes hicieron los primeros hallazgos.

"Este sitio estuvo abandonado, pero no vacío", dice una de las madres. La gran pregunta sigue en el aire: ¿cómo pasó desapercibido tanto tiempo? Hoy, el rancho ya no es solo un sitio olvidado. Es el testimonio del dolor de las familias y de una lucha incansable por la verdad, en medio de la desconfianza y la exigencia de una investigación profesional.

Integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunciaron que el Rancho Izaguirre ha sido manipulado, lo que genera dudas sobre la preservación de las evidencias encontradas por ellos cuando ingresaron por primera vez y descubrieron restos y pertenencias de personas desaparecidas.

"Nosotras fuimos las que vimos las prendas, pero ahora ya no hay nada de lo que había. Todo el rancho está manipulado, no está como lo encontramos, nada que ver", señaló Virginia Martínez, una de las buscadoras.

A las afueras del rancho, otras madres y familiares de desaparecidos manifestaron su molestia por las restricciones de acceso. María del Carmen Rangel Cuevas, quien acudió en busca de respuestas, denunció que solo le permitieron ingresar por 15 minutos.

El predio sigue bajo resguardo de la Fiscalía de Jalisco, con presencia de elementos de la Comisión Nacional de Búsqueda, la FGR y la policía local. Sin embargo, los colectivos acusan a la Fiscalía de no procesar adecuadamente la zona y retrasar los trabajos de búsqueda.

"En una bodega hay unos adoquines donde nos dicen que hay restos, pero la Fiscalía nos da largas. Nos dicen que esperemos, pero no sabemos cuánto tiempo más van a tardar con esta forma de trabajar" , explicó una de las buscadoras.

Las denuncias apuntan a que llamadas anónimas han indicado que en ese punto específico podría haber más restos humanos, pero las autoridades no han comenzado a excavar . "Nosotras quisiéramos trabajar en el lugar, pero no nos lo permiten por protocolos. Si me dieran luz verde, yo misma empezaría a excavar porque no solo está ahí, también hay indicios en otras partes del rancho", afirmó otro integrante del colectivo.

Además del enojo por la posible manipulación del sitio, las buscadoras también mostraron su descontento porque esperaban la presencia del Fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien finalmente no acudió al rancho Izaguirre.

"Yo tenía la plena confianza en que nos ayudarían desde la FGR, pero con esto que acaba de pasar (su ausencia), nos demuestran que somos una burla para ellos" , lamentó una de las madres.

La incertidumbre y la indignación crecen entre las familias, que exigen una investigación profesional, sin dilaciones ni encubrimientos, para saber qué pasó en rancho Izaguirre y cuántas víctimas más podrían estar ahí.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.