El republicano Dan Crenshaw felicita a Sheinbaum por su política antidrogas en México

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).- El Congresista republicano de Estados Unidos, Dan Crenshaw, quien en el pasado se destacó pro sus duras críticas al Gobierno mexicano, reconoció las acciones que ha implementado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para combatir a los cárteles de la droga en el país.

En un video compartidob ayer en sus redes sociales, el legislador republicano destacó que el actual Gobierno ha marcado una diferencia significativa en la estrategia contra los cárteles y la distribución de drogas sintéticas en el país, como lo es el fentanilo.

Además de Sheinbaum, Crenshaw también congratuló al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a quien calificó como un “hombre de verdad”.

My third visit to Mexico City and a lot has changed for the good. The time is now to take the fight to the cartels. What has changed?

President Trump has made this a priority just like he said he would.

President Sheinbaum and her head of security Omar Harfuch are breaking… pic.twitter.com/zg6KX8bdfv

