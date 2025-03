Aeropuerto en Londres sufre incendio y se obliga a cancelar al menos mil 350 vuelos

MADRID, 21 (EUROPA PRESS).- El Aeropuerto de Heathrow de Londres canceló mil 350 vuelos este viernes tras anunciar esta madrugada un cierre completo debido a un "corte de energía significativo" como resultado de un incendio en una subestación eléctrica en la localidad británica de Hayes, al oeste de la capital.

Tal y como ha informado Flighradar24, de las mil 350 operaciones previstas para la jornada de hoy, 679 eran entradas y 678 pertenecían a despegues. Además, el portal ve "probable" que las perturbaciones se extiendan a otros aeropuertos y a este fin de semana.

Asimismo, recomendó a los pasajeros que no viajen hasta el aeropuerto y que se pongan en contacto con su aerolínea para obtener más información, según ha indicado a través de su perfil en la red social X.

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage.

To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March.

pic.twitter.com/7SWNJP8ojd

