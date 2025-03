Las acciones de Tesla se hunden mientras Musk se abraza a la ultraderecha trumpista.

Berlín, Ciudad de México, 21 de marzo (DW/SinEmbargo).- Las acciones de Tesla han caído más de un 40 por ciento desde enero, mes en el que Donald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos, borrando todo el "impulso Trump" que hizo que las acciones de esta compañía ganarán más de un 90 por ciento después del día de las elecciones. La cercanía con el Presidente Estadounidense ha provocado que la fortuna de Elon Musk, se haya reducido en 144 mil millones de dólares desde los más de 400 mil millones de finales de 2024.

Aunque analistas en Wall Street vaticinaban que el magnate se vería beneficiado por su papel al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), la creciente presencia política de Musk y la polémica que ha generado su intromisión en Europa ha desencadenado un gran rechazo contra su empresa, por lo que actualmente los autos de Tesla se consideran un símbolo político que desata ataques entre sus detractores.

En Alemania, donde Musk respaldó al partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) antes de las elecciones pasadas, las matriculaciones de Tesla cayeron un 76 por ciento en febrero respecto al año anterior, mientras las matriculaciones de vehículos eléctricos en general aumentaban casi un tercio. Una tendencia similar se observa en otros lugares, como Francia, Australia o California, el mayor mercado estadounidense de vehículos eléctricos.

Aunque las cifras globales no estarán disponibles hasta que la empresa comunique sus cifras de entregas del primer trimestre a principios del mes que viene, los analistas de Wall Street han estado recortando agresivamente sus estimaciones de ventas y beneficios.

Los consumidores parecen estar evitando la marca y muchos propietarios han puesto a sus Tesla pegatinas con mensajes como: "Tesla clásico: edición pre-locura" o "Compré este coche antes de que Elon perdiera la cabeza" para evitar ataques contra sus unidades.

.@POTUS checks out the Tesla Model S: "You think Biden could get into that car? I don't think so." 😂🤣 pic.twitter.com/UUkL54T6Ey

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 11, 2025