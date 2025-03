EU realiza megaoperativo contra 22 narcos vinculados al Cártel de los Beltrán Leyva

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- Las autoridades estadounidenses imputaron a 22 presuntos miembros de una red de narcotráfico con nexos con el Cártel de los Beltrán Leyva. La organización habría traficado más de una tonelada de drogas, incluido fentanilo, metanfetamina y cocaína, además de lavar dinero y planear el tráfico de armas a México.

La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de California informó que la operación incluyó arrestos en California, Arizona, Iowa y Colorado. Diez sospechosos fueron detenidos, mientras que 12 continúan prófugos. También se ejecutaron seis órdenes de cateo en el condado de Imperial.

La organización operaba desde Mexicali y el condado de Imperial. Las autoridades identificaron su relación con Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", señalado como operador clave del Cártel de los Beltrán Leyva.

En la investigación, agentes de distintas agencias federales y locales confiscaron más de 1,000 kilogramos de narcóticos. Entre ellos, se aseguraron 750 kilogramos de fentanilo, el equivalente a 1.6 millones de pastillas.

So this wasn't strictly a Mexican cartel: They spanned the border and had a presence in both MX and the US.

