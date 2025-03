El Gobierno de Trump prohíbe ingreso de expresidenta argentina; Javier Milei se burla

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, respondió este viernes de manera tajante al Presidente argentino Javier Milei tras los comentarios que este realizó luego de que se le negara la entrada a Estados Unidos.

La medida, que también afecta a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, así como al exministro Julio De Vido, fue justificada por el Departamento de Estado bajo acusaciones de corrupción significativa.

A través de su cuenta de X, Kirchner desestimó las acusaciones y lanzó una serie de comentaos irónicos y críticos hacia Milei, con los que cuestiona su administración.

También ironizó sobre otros posibles motivos tras mencionar: "¿Mi hijo habrá abusado sexualmente de alguna periodista o escritora en la tienda más cara de Nueva York? ¿O habrá sobornado a alguna prostituta norteamericana para que no diera a conocer que había contratado sus servicios porque lo perjudicaría en su campaña? Tampoco… Ninguna de las dos."

Además, Kirchner atribuyó la situación a una supuesta incapacidad de Milei para aceptar la derrota electoral de 2019, cuando el Frente de Todos venció al oficialismo respaldado por el FMI y Mauricio Macri.

Por su parte, Javier Milei respondió de manera breve pero irónica, publicando en X: "Che, Cristina. Fin."

Incluso, compartió un comunicado del Departamento de Estado que detalla las acusaciones de corrupción contra Kirchner y De Vido, acción que se interpretó como una burla hacia la exmandataria argentina, y que intensificó el cruce entre ambos líderes.

Kirchner también criticó las negociaciones actuales de Milei con el Fondo Monetario Internacional (FM) y cuestionó el impacto del endeudamiento en el pueblo argentino.

Ante este contexto, la expresidenta Kirchner convocó a sus seguidores a marchar el 24 de marzo, recordando que figuras como Videla y Massera nunca enfrentaron restricciones similares por parte de Estados Unidos.

Today, I announced the designation under Section 7031(c) of former President of Argentina, Cristina Elisabet Fernandez de Kirchner, and former Argentine Minister of Planning, Julio Miguel De Vido, for their involvement in significant corruption during their time in public office.…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 21, 2025