Ningún mando de la Fiscalía de Jalisco o FGR acudió al rancho Izaguirre a dar la cara

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- Físicamente estaban ahí. Los elementos de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco (FGE), Policías de Investigación (PdI), de las comisiones estatal y de la Nacional de Búsqueda. Todos eran visibles en el Rancho Izaguirre. Su presencia se manifestaba en sus uniformes, en los recorridos sin rumbo aparente y en la quietud de quienes simplemente se recargaban en las paredes de las viejas construcciones.

Pero, en los hechos, era como si no estuvieran.

A lo largo de la jornada del jueves en la que la prensa acudió al rancho Izaguirre, no había una autoridad o persona con autoridad visible cargo, ningún funcionario de rango medio ni alto se dio cita para responder preguntas ni hacerles frente a las madres buscadoras ni mucho menos a la de los medios.

La Fiscalía General de Justicia de Jalisco sigue formal y legalmente a cargo de las investigaciones y del inmueble, porque la FGR no ha atraído el caso hasta que la autoridad estatal entregue toda la información, comentó el Fiscal Alejandro Gertz Manero en la conferencia del pasado miércoles. Es decir, al Fiscalía de Jalisco sigue a cargo de la investigación y el resguardo del rancho porque la FGR aun no atrae el caso, pese a que el Gobernador de Jalisco lo afirmó el pasado martes 12 de marzo.

En medio del bullicio de los reporteros, de los lentes de cámara buscando encuadres y del murmullo de preguntas sin respuesta, también resaltaba la ausencia de coordinación. No había un funcionario a cargo, nadie desde el lado oficial, de Gobierno de Jalisco, que aún sigue a cargo de la investigación, que explicara lo que estaba pasando.

Y es que, aunque la FGR organizó la visita al rancho, en acuerdo con la Fiscalía estatal, la dependencia a cargo de Gertz Manero tampoco envió a ninguna autoridad, salvo unos cuantos policías y un funcionario de comunicación social.

La revictimización flotaba en el aire junto con la indignación, mientras las autoridades parecían ajenas al peso de la tragedia que se cernía sobre aquel sitio. El Rancho Izaguirre es ahora un punto clave en la investigación de desapariciones en Jalisco. Sin embargo, la manera en que se permitió el acceso de los medios y la ausencia de un liderazgo claro dejaron un sabor amargo. La escena, caótica y descontrolada, se convirtió en un reflejo de la manera en que el Estado de Jalisco ha manejado la crisis de desapariciones: con desinterés, con omisión y con una frialdad que hiela la sangre.

Las madres y padres precisamente mostraron su descontento por la falta de figuras por parte de las autoridades que dieran explicaciones.

La incertidumbre y la indignación también se palpa entre las familias, que exigen una investigación profesional, sin dilataciones ni encubrimientos, para saber qué pasó en Rancho Izaguirre y cuántas víctimas más podrían estar ahí.

Además del mal sabor de no encontrar autoridades que le dieran explicaciones, la molestia y la exigencia de las familias es que tampoco había autoridades que estuvieran procesando la escena y buscando mayores evidencias.

“Nosotros ingresamos el 5 de marzo y el 14 de marzo volvimos a regresar porque nos teníamos parados y bloqueados, de que no podíamos ingresar al rancho ni nada, y el día 14 de marzo que regresamos, vimos que estaban haciendo trabajos y hasta ahí estaba bien; pero desde el 14 de marzo hasta el día de ayer (miércoles 19 de marzo) que nosotros como Guerreros Buscadores de Jalisco llegamos al lugar, ya fue una total una falsedad. Las personas (autoridades) no trabajan como debe de ser, porque al final de cuentas no son sus desaparecidos, no les gusta trabajar como uno les exige, porque al final de cuentas [...]”, destacó Servín.