NYT: Visitantes con visa o gente que puso algo contra Trump en su celular es apresada

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).– Agentes de migración estadounidenses con mascarillas arrestaron a un académico de la Universidad de Georgetown frente a su domicilio en Virginia. Detuvieron a dos turistas alemanes durante semanas cuando intentaron entrar al país legalmente por la frontera sur. Visitaron las puertas de los apartamentos de la Universidad de Columbia en busca de manifestantes pro-palestinos. “El Gobierno de Trump ha iniciado una nueva fase en su agenda migratoria, que va mucho más allá de la deportación masiva de inmigrantes indocumentados”, advierte un reportaje de The New York Times esta tarde.

El diario cita el caso de dos turistas alemanes dijeron que fueron detenidos por separado en los cruces fronterizos de San Diego y Tijuana y enviados a un centro de detención abarrotado, donde informaron que se les negó un traductor y que fueron puestos en aislamiento. También recuerda el caso de una ciudadana canadiense que dijo que fue detenida y encadenada cuando los oficiales identificaron su documentación de visa.

“Este mes, se le impidió la entrada al país a un científico francés. El Ministro francés de Educación Superior afirmó que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos encontraron mensajes en los que expresaba su ‘opinión personal’ a colegas y amigos sobre las políticas científicas de Trump. McLaughlin lo negó y afirmó que el científico tenía información confidencial en su dispositivo electrónico del Laboratorio Nacional de Los Álamos, la cual había tomado sin permiso e intentado ocultar”, narran los periodistas.

Canadian Jasmine Mooney has arrived at the Vancouver airport and got big hugs from her mom and best friend. She was held by ICE for nearly two weeks in California and Arizona after being denied entry at the San Diego border. pic.twitter.com/XCucjA8ibw

— Austin Grabish (@AustinGrabish) March 15, 2025