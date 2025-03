George Foreman, el ícono del boxeo que marcó historia en el ring, muere a los 76 años

George Foreman, el icónico excampeón mundial de peso pesado, falleció este viernes a los 76 años, según informó su familia a través de un comunicado.

Por R. Alexander Núñez

Los Ángeles, 21 de marzo (LaOpinión).- George Foreman, el icónico excampeón mundial de peso pesado, falleció este viernes a los 76 años, según informó su familia a través de un comunicado.

“Nuestros corazones están rotos”, expresaron sus seres queridos a través de la cuenta de Instagram del exboxeador. “Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestro querido George Edward Foreman Sr., quien partió en paz el 21 de marzo de 2025, rodeado de sus seres amados”.

Los motivos del deceso no fueron revelados.

Foreman deja un luto profundo en el mundo del boxeo, aunque en vida no solo dejó huella en el cuadrilátero, sino también fuera de él, siendo considerado un hombre de fe, un predicador devoto y un empresario exitoso.

Su legado va más allá de los títulos obtenidos, pues fue una fuente de inspiración para muchas generaciones.

De boxeador imponente a predicador y empresario

“Big George”, como era conocido, marcó la historia del boxeo con su ferocidad y poder en el ring. Fue dos veces campeón mundial de los pesos pesados y protagonizó algunos de los combates más memorables de la historia, incluyendo su legendaria pelea contra Muhammad Ali en The Rumble in the Jungle de 1974.

Pero Foreman, nacido en Marshall, Texas, no solo será recordado por sus hazañas deportivas. Tras un primer retiro del boxeo en 1977, dedicó su vida a la predicación y el servicio comunitario.

A finales de los años 80, protagonizó un inesperado regreso al boxeo, culminando en 1994 con su coronación como campeón mundial nuevamente a los 45 años, convirtiéndose en el monarca de peso pesado más longevo de la historia en ese momento.

Su carisma y espíritu emprendedor también lo llevaron al mundo de los negocios. Su nombre quedó inmortalizado en la famosa parrilla “George Foreman Grill”, un éxito comercial que vendió millones de unidades en todo el mundo.

Su familia destacó que Foreman, padre de 12 hijos, fue “un humanitario, un olímpico y un dos veces campeón mundial de peso pesado, profundamente respetado, un hombre de disciplina, convicción y protector de su legado”.

“Estamos agradecidos por la gran cantidad de amor y oraciones”, expresaron sus familiares, solicitando privacidad en este momento de duelo.

Durante los últimos años de su vida, Foreman también enfrentó acusaciones de abuso sexual por parte de mujeres en un proceso que sigue en curso.

