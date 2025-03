Bombardeos israelíes dejan 9 muertos, entre estos un niño, y 11 heridos en Líbano

MADRID, 22 (EUROPA PRESS).- El ejército de Israel lanzó varios ataques contra territorio libanés tras interceptar tres cohetes disparados desde la zona de Khiam contra la localidad israelí de Metula, en lo que se trata del primer ataque transfronterizo desde diciembre. Posteriormente atacó otros objetivos de Hezbolá y mató al menos a nueve personas.

El Ministerio de Salud de Líbano confirmó cuatro fallecidos en la localidad de Toulin, en la región de Nabatiye, en el sur de Líbano. Entre los muertos hay una niña y se han contabilizado además al menos otros once heridos, entre ellos dos niños, según recoge el diario L'Orient-Le Jour.

Además hay un muerto y tres heridos en la localidad de Qlaylé y otro fallecido en la región de Tiro. También hay varios heridos en Hoch el Sayed, en el valle de la Becá, donde la aviación israelí ha atacado también Sariin, muy cerca de la frontera con Siria.

No hay constancia de víctimas en Israel por el lanzamiento de estos cohetes.

A la espera de que Hezbolá se pronuncie sobre esta cuestión, el ejército libanés ha desmantelado tres primitivas lanzaderas de madera y asegurado a Israel que está haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad en la zona. El Presidente de Líbano, Joseph Aoun, y su Primer Ministro, Nawaf Salam, realizaron este sábado al unísono un llamamiento inmediato a la calma en la frontera con Israel ante la reanudación de los enfrentamientos y los cruces de bombardeos.

El Jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el General Eyal Zamir, avisó al comienzo del ataque que sus fuerzas responderán "con severidad" y recordado al Gobierno libanés que tiene el deber de preservar el alto al fuego alcanzado en noviembre entre Israel y las milicias de Hezbolá.

Salam, por su parte, avisó que la actividad militar en la frontera sur del Líbano "podría arrastrar al país a una nueva y devastadora guerra" y anunciado contactos con el Ministro de Defensa del país, Michel Mansi, para que garantice, en velada referencia a Hezbolá, que "sólo el Estado libanés tiene la autoridad sobre la guerra y la paz".

En concreto habló con el Ministro de Asuntos Exteriores jordano, Aiman Safadi; de Egipto, Badr Abdelati; de Francia, Jean-Noël Barrot; con la Alta Representante de la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas; con el enviado especial presidencial adjunto de Estados Unidos para la paz en Oriente Próximo, Morgan Ortagus, y con la subsecretaria de Estado norteamericana para Oriente Próximo, Natasha Franceschi.

El cese de hostilidades implicaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí no se ha retirado por completo y ha mantenido cinco puestos en territorio de su país vecino, esgrimiendo que las milicias todavía permanecen activas en la zona.

