Trump revoca acceso a información clasificada de Biden, Harris y exfuncionarios

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS).- El Presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el día de ayer la retirada de "autorizaciones de seguridad y acceso a información clasificada" al expresidente Joe Biden y "a cualquier otro miembro de (su) familia", así como a otros nombres destacados de su Ejecutivo y a funcionarios demócratas de alto rango de la anterior Administración estadounidense, informó la Casa Blanca.

🚨 #BREAKING: President Trump has just revoked ALL access to classified documents to several truly awful people, including:

➡️ Hillary Clinton

➡️ Kamala Harris

➡️ Adam Kinzinger

➡️ Liz Cheney

➡️ Alexander Vindman

➡️ Alvin Bragg

➡️ Letitia James

➡️ Joe Biden (+family)

…and… pic.twitter.com/6uZENG49pv

— Nick Sortor (@nicksortor) March 22, 2025